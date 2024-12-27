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RTÜK'ün Şakir Paşa Ailesi'ne Para Cezası Verdiği O Sahne

RTÜK'ün Şakir Paşa Ailesi'ne Para Cezası Verdiği O Sahne

yerli dizi RTÜK
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.12.2024 - 19:47

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, RTÜK'ten yeni yıl önce para cezası alan diziler arasında yer aldı. 1. bölümdeki bir sahne sebebiyle idari para cezasına çarptırılan dizinin hangi sahnesinin ceza aldığını sizler için araştırdık. Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kaldığı sahneler gerekçe gösterilerek idari para cezası uygulanan dizideki o sahne evin çocuklarının yengelerinin nü resimlerini gördüğü sahneymiş. İşte Şakir Paşa Ailesi'nin ceza aldığı o sahne...

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yılbaşı öncesinde bazı kanallara ceza verdi. Bunlardan biri de NOW oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yılbaşı öncesinde bazı kanallara ceza verdi. Bunlardan biri de NOW oldu.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, RTÜK'ün radarına takılan diziler arasında yer aldı.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, RTÜK'ün radarına takılan diziler arasında yer aldı.

RTÜK, söz konusu diziye çocukların uygunsuz içeriklere maruz kaldığı sahneleri gerekçe göstererek idari para cezası uyguladı.

RTÜK, söz konusu diziye çocukların uygunsuz içeriklere maruz kaldığı sahneleri gerekçe göstererek idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ün ceza verdiği sahne ise 1. bölümde evin çocukları Aliye, Suat ve Fahrünnisa'nın yengeleri Aniese'nin nü resimlerini gördüğü sahne oldu.

RTÜK'ün ceza verdiği sahne ise 1. bölümde evin çocukları Aliye, Suat ve Fahrünnisa'nın yengeleri Aniese'nin nü resimlerini gördüğü sahne oldu.

Tavan arasına kaldırılan nü resimler çocuklar tarafından keşfedilmiş ve merakla incelenmişti.

Tavan arasına kaldırılan nü resimler çocuklar tarafından keşfedilmiş ve merakla incelenmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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