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2024'te X'te En Çok Konuşulan Yerli Diziler Belli Oldu!

2024'te X'te En Çok Konuşulan Yerli Diziler Belli Oldu!

yerli dizi 2024enler
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.12.2024 - 21:49

2024'ün son günlerinde bu yılın enleri yavaş yavaş açıklanıyor. Bunlardan biri de X'te yıl boyunca en çok konuşulan yerli dizler oldu. Medya Takip Merkezi 2024 yılı boyunca X'te en çok konuşulan dizileri açıkladı. İşte yılın rekortmen dizileri...

KAYNAK: Medya Takip Merkezi

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2024'ün son günlerinde yılın enleri açıklanmaya başladı.

2024'ün son günlerinde yılın enleri açıklanmaya başladı.

Medya Takip Merkezi, 2024 yılında X'te en çok konuşulan yerli dizileri açıkladı.

Medya Takip Merkezi, 2024 yılında X'te en çok konuşulan yerli dizileri açıkladı.

X'in en çok konuşulan dizisi 5.144.100 etkileşimle Yabani oldu.

X'in en çok konuşulan dizisi 5.144.100 etkileşimle Yabani oldu.

2. sırada Yalı Çapkını yer alırken listeyi Hudutsuz Sevda, Kızılcık Şerbeti ve Rüzgarlı Tepe takip etti.

2. sırada Yalı Çapkını yer alırken listeyi Hudutsuz Sevda, Kızılcık Şerbeti ve Rüzgarlı Tepe takip etti.

İşte Medya Takip Merkezi'nin yaptığı çalışmanın tam hali:

İşte Medya Takip Merkezi'nin yaptığı çalışmanın tam hali:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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