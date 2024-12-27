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Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Faruk Turgut'tan RTÜK Cezasına Yanıt

Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Faruk Turgut'tan RTÜK Cezasına Yanıt

RTÜK Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.12.2024 - 21:02

RTÜK, yeni yıl öncesi yaptığı son toplantıda bazı kanallara ceza verdi. NOW'ın iki dizisine para cezası veren RTÜK'ün radarına takılan dizilerden biri Kızıl Goncalar oldu. Kızıl Goncalar yapımcısı söz konusu cezaya sessiz kalmadı. Faruk Turgut, X hesabından RTÜK cezasına yanıt verdi. İşte detaylar...

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RTÜK, yapılan son toplantıda bazı kanallara cezai işlem uyguladı. Bunlardan biri de NOW oldu. RTÜK, NOW'ın tam 2 dizisine para cezası verdi.

RTÜK, yapılan son toplantıda bazı kanallara cezai işlem uyguladı. Bunlardan biri de NOW oldu. RTÜK, NOW'ın tam 2 dizisine para cezası verdi.

RTÜK, NOW'ın Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi dizilerine para cezası verdi. Söz konusu cezaya ilk tepki ise Kızıl Goncalar'dan geldi.

RTÜK, NOW'ın Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi dizilerine para cezası verdi. Söz konusu cezaya ilk tepki ise Kızıl Goncalar'dan geldi.

Kızıl Goncalar'a şiddet içerikli sahneler, “şiddeti özendirici yayın” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci bir para cezası getirilirken bu cezaya yapımcı Faruk Turgut'tan yanıt geldi.

Kızıl Goncalar'a şiddet içerikli sahneler, “şiddeti özendirici yayın” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci bir para cezası getirilirken bu cezaya yapımcı Faruk Turgut'tan yanıt geldi.

Kızıl Goncalar yapımcısı Faruk Turgut, X hesabından "Yola devam" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Kızıl Goncalar yapımcısı Faruk Turgut, X hesabından "Yola devam" yazılı bir paylaşımda bulundu.

İşte Faruk Turgut'un o paylaşımı:

İşte Faruk Turgut'un o paylaşımı:
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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