Finale İlk Adım: MasterChef'te İlk Finalist Kim Oldu?
Finale İlk Adım: MasterChef'te İlk Finalist Kim Oldu?
Finale sayılı gün kalan MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta ceketler sahiplerini bulmuştu. 5 kişi devam eden yarışmada bu hafta finale kalan dörtlü belli olacak. İlk finalistin belli olacağı son bölümde yarışmacılar yine kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef'te ilk finalist kim oldu?
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MasterChef'te büyük finale çok az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz hafta 5 yarışmacı ceket kazanırken bu hafta finale kalacak 4 kişi belli olacak.
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Kerem, Onur, Eda, Beyza ve Semih, son 4'e kalmak için kıyasıya bir mücadele verirken gecenin final oyununu Eda, Semih ve Onur oynamaya hak kazandı.
Onur, Semih ve Eda birbirlerine epey yakın bir performans sergilerken jürinin verdiği oylarla ilk finalist belli oldu.
Semih, MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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