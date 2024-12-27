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Yeni Yıla Gülerek Girmek İsteyenlere Avrupa Yakası'nın Yılbaşı Özel Bölümleri

Yeni Yıla Gülerek Girmek İsteyenlere Avrupa Yakası'nın Yılbaşı Özel Bölümleri

gülse birsel Yeni yıl Avrupa Yakası
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.12.2024 - 22:49

Yeni yıla evde gireceklere amme hizmeti gibi bir içerikle karşınızdayız. Türk televizyonlarına damga vuran Avrupa Yakası dizisinin her biri efsane olan yılbaşı özel bölümlerini sizler için derledik. Eğer yılbaşına gülüp eğlenerek girmek istiyorsanız bu liste tam size göre! İşte Avrupa Yakası'nda yılbaşının kutlandığı enfes bölümler...

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Gülse Birsel'in enfes kaleminden çıkan Avrupa Yakası, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir sitcom.

Gülse Birsel'in enfes kaleminden çıkan Avrupa Yakası, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir sitcom.

Her bölümü gözümüzün bebeği olsa da Avrupa Yakası'nın yılbaşı özel bölümlerinin yeri bizde her zaman ayrı.

Her bölümü gözümüzün bebeği olsa da Avrupa Yakası'nın yılbaşı özel bölümlerinin yeri bizde her zaman ayrı.

Biz de yeni yıla gülerek girmek isteyenlere Avrupa Yakası'nın yılbaşı özel bölümlerini derledik!

Biz de yeni yıla gülerek girmek isteyenlere Avrupa Yakası'nın yılbaşı özel bölümlerini derledik!

Deniz Seki'nin konuk olduğu 36. bölüm,

Deniz Seki'nin konuk olduğu 36. bölüm,

Sezen Aksu'nun konuk olduğu 73. bölüm,

Sezen Aksu'nun konuk olduğu 73. bölüm,
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Ajda Pekkan ve Erkin Koray'ın konuk olduğu 108. bölüm,

Ajda Pekkan ve Erkin Koray'ın konuk olduğu 108. bölüm,

Ve Nükhet Duru'nun konuk olduğu 144. bölümle yeni yıla kahkahalarla girebilirsiniz. Şimdiden iyi yıllar!

Ve Nükhet Duru'nun konuk olduğu 144. bölümle yeni yıla kahkahalarla girebilirsiniz. Şimdiden iyi yıllar!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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