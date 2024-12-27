İlk Buluşmada Yaşadıkları Absürt Olaylarla Hepimizi Şaşkına Çeviren Kişiler Yeni Fobilerin de Mimarı Oldu!
İlk Buluşmada Yaşadıkları Absürt Olaylarla Hepimizi Şaşkına Çeviren Kişiler Yeni Fobilerin de Mimarı Oldu!
Büyük hayaller kurularak gidilen, heyecan dolu ilk buluşmada bazen her şey hayal ettiğiniz gibi gitmeyebilir... Romantik anlar ve tatlı flörtleşmeler yaşamayı beklerken, bir anda kendinizi kafa tokuşturuyorken ya da eski sevgiliden söz ederken bulabilirsiniz. Dahası ilk görüşte terk edilebilir ya da terk edebilirsiniz...
İşte tüm bunlar ve çok daha fazlası ile ilk buluşmada yaşanan rezillikler ve komik anlar!
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Heyecandan yerinizde duramayanlar ilk buluşmada yaşadıkları rezillikleri ve komik olayları anlattılar! Yaşadıkları absürtlüklerle hepimizi şaşırttılar...
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İşte, ilk buluşmada yaşanan rezillikleri ve komik olayları tozlu raflardan çıkaran o X paylaşımı! 👇
Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Meğer neler neler yaşanmış ilk buluşmalarda... 👇
Flörtü yerine dondurmacıyla sohbeti tercih etti... 👇
Neden yaptın peki, bunu? 👇
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Sonra olayı anlatmış ama nafile... 👇
Bir Başak burcu isyanı! 👇
Abi detayı önemli 👇
Bu nasıl heyecan... 👇
İşte en büyük trajedi! 👇
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Canından çok sevmek bu olsa gerek 👇
Tecrübe konuşuyor 👇
Yaktın bizi be... 👇
Pandemi zamanı yaşananlardan muaf tutulmalıyız galiba! 👇
O kadar mı tıkalıydı burnun? 👇
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Olur böyle şeyler, üzülmeyin 👇
Bir heyecan kurbanı daha 👇
Garsonu bir düşün deriz! 👇
Duyması fena da olmamış gibi 👇
Esprili çocuk! 👇
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Ha bir de... 👇
Meğer işin sırrı buymuş 👇
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Karlı bir ilk buluşma 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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