İlk Buluşmada Yaşadıkları Absürt Olaylarla Hepimizi Şaşkına Çeviren Kişiler Yeni Fobilerin de Mimarı Oldu!

Büyük hayaller kurularak gidilen, heyecan dolu ilk buluşmada bazen her şey hayal ettiğiniz gibi gitmeyebilir... Romantik anlar ve tatlı flörtleşmeler yaşamayı beklerken, bir anda kendinizi kafa tokuşturuyorken ya da eski sevgiliden söz ederken bulabilirsiniz. Dahası ilk görüşte terk edilebilir ya da terk edebilirsiniz...

İşte tüm bunlar ve çok daha fazlası ile ilk buluşmada yaşanan rezillikler ve komik anlar!