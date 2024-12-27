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İlk Buluşmada Yaşadıkları Absürt Olaylarla Hepimizi Şaşkına Çeviren Kişiler Yeni Fobilerin de Mimarı Oldu!

İlk Buluşmada Yaşadıkları Absürt Olaylarla Hepimizi Şaşkına Çeviren Kişiler Yeni Fobilerin de Mimarı Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 10:46 Son Güncelleme: 27.12.2024 - 10:49

Büyük hayaller kurularak gidilen, heyecan dolu ilk buluşmada bazen her şey hayal ettiğiniz gibi gitmeyebilir... Romantik anlar ve tatlı flörtleşmeler yaşamayı beklerken, bir anda kendinizi kafa tokuşturuyorken ya da eski sevgiliden söz ederken bulabilirsiniz. Dahası ilk görüşte terk edilebilir ya da terk edebilirsiniz... 

İşte tüm bunlar ve çok daha fazlası ile ilk buluşmada yaşanan rezillikler ve komik anlar!

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Heyecandan yerinizde duramayanlar ilk buluşmada yaşadıkları rezillikleri ve komik olayları anlattılar! Yaşadıkları absürtlüklerle hepimizi şaşırttılar...

Heyecandan yerinizde duramayanlar ilk buluşmada yaşadıkları rezillikleri ve komik olayları anlattılar! Yaşadıkları absürtlüklerle hepimizi şaşırttılar...

İlk buluşmada aşk yerine hayal kırıklığı, şok ve rezillik yaşayanlarla tanışmaya hazır olun. 👇

İşte, ilk buluşmada yaşanan rezillikleri ve komik olayları tozlu raflardan çıkaran o X paylaşımı! 👇

İşte, ilk buluşmada yaşanan rezillikleri ve komik olayları tozlu raflardan çıkaran o X paylaşımı! 👇
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Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Meğer neler neler yaşanmış ilk buluşmalarda... 👇

Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Meğer neler neler yaşanmış ilk buluşmalarda... 👇
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Flörtü yerine dondurmacıyla sohbeti tercih etti... 👇

Flörtü yerine dondurmacıyla sohbeti tercih etti... 👇
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Neden yaptın peki, bunu? 👇

Neden yaptın peki, bunu? 👇
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Sonra olayı anlatmış ama nafile... 👇

Sonra olayı anlatmış ama nafile... 👇
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Bir Başak burcu isyanı! 👇

Bir Başak burcu isyanı! 👇
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Abi detayı önemli 👇

Abi detayı önemli 👇
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O kadar mı tıkalıydı burnun? 👇

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Olur böyle şeyler, üzülmeyin 👇

Olur böyle şeyler, üzülmeyin 👇
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Bir heyecan kurbanı daha 👇

Bir heyecan kurbanı daha 👇
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Esprili çocuk! 👇

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"Yandım yandım, yandım yandım" 👇

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Meğer işin sırrı buymuş 👇

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Neyse halin, çıksın... 👇

Neyse halin, çıksın... 👇
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Alışmayınca... 👇

Alışmayınca... 👇
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Karlı bir ilk buluşma 👇

Karlı bir ilk buluşma 👇
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Bazen en doğrusu budur! 👇

Bazen en doğrusu budur! 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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