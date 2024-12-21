Sosyal Medyadan İnciler! Sessizliği Delip Geçen Saçma Bilgiler Hafızanızda Silinmeyecek
Sosyal Medyadan İnciler! Sessizliği Delip Geçen Saçma Bilgiler Hafızanızda Silinmeyecek
Kalabalığın bir anlığına sessizliğe büründüğü o an geldiğinde birinin söyleyecek sözü olmalı! Bir anda herkesin ilgisini çekerek dikkatleri üzerinize toplamanızı sağlayacak sessizlik bozan konu aklınıza gelmiyorsa, 'ortamlarada satılacak saçma sapan bir bilgiler' bir hayli işinize yarayacak. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı bu bilgiler ise hafızanızdan çıkmayacak!
İşte, başlıyoruz...
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Hiç olmayacan anda akla gelen, istesenizde hafızanızdan çıkmayan saçma sapan bilgilerle ortamda sessizliği bozan siz olacaksınız!
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İşte, tüm bu ortamlarda satılacak saçma bilgilerin bir araya gelmesine neden olan o tweet 👇
Bekleyin, bir anda aydınlanacaksınız 👇
Ve karşınızda romantizmi bitiren o bilgi 👇
Terapi gibi bilgi 👇
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Aman karantina demeyin... 👇
Biraz da gurur 👇
E artık bunu bilmeyen yoktur 👇
Kısayım diye üzülmeyin, suç yerçekiminde! 👇
Çikolatalı süt diyorsun yani 👇
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Aslında bunu bilmesek de olurdu... 👇
Biraz da tatlı... 👇
Kendinizi özel hissedeceksiniz 👇
Öyle mi? 👇
Öğrenmenizin vakti gelmişti...👇
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"Un ufak etmek...." tabii mümkünse 👇
Bilgi bombardımanına hazır olun! 👇
Biraz da romantizm 👇
Meğer her harfın anlamı varmış 👇
O zaman nasıl teşekkür etsek az 👇
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👇
Roma'dan günümüze... 👇
Yine "kumral" o zaman👇
Meğer gelen karabasan değilmiş! 👇
"Ya ne diyorsun Samet"? 👇
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Yaktın yüreğimizi... 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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