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Sosyal Medyadan İnciler! Sessizliği Delip Geçen Saçma Bilgiler Hafızanızda Silinmeyecek

Sosyal Medyadan İnciler! Sessizliği Delip Geçen Saçma Bilgiler Hafızanızda Silinmeyecek

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.12.2024 - 14:46

Kalabalığın bir anlığına sessizliğe büründüğü o an geldiğinde birinin söyleyecek sözü olmalı! Bir anda herkesin ilgisini çekerek dikkatleri üzerinize toplamanızı sağlayacak sessizlik bozan konu aklınıza gelmiyorsa, 'ortamlarada satılacak saçma sapan bir bilgiler' bir hayli işinize yarayacak. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı bu bilgiler ise hafızanızdan çıkmayacak! 

İşte, başlıyoruz...

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Hiç olmayacan anda akla gelen, istesenizde hafızanızdan çıkmayan saçma sapan bilgilerle ortamda sessizliği bozan siz olacaksınız!

Hiç olmayacan anda akla gelen, istesenizde hafızanızdan çıkmayan saçma sapan bilgilerle ortamda sessizliği bozan siz olacaksınız!

İşte, tüm bu ortamlarda satılacak saçma bilgilerin bir araya gelmesine neden olan o tweet 👇

İşte, tüm bu ortamlarda satılacak saçma bilgilerin bir araya gelmesine neden olan o tweet 👇
twitter.com

Sosyal medyadan gelen eşsiz bilgilere de birlikte göz atalım.

Bekleyin, bir anda aydınlanacaksınız 👇

Bekleyin, bir anda aydınlanacaksınız 👇
twitter.com

Ve karşınızda romantizmi bitiren o bilgi 👇

Ve karşınızda romantizmi bitiren o bilgi 👇
twitter.com

Terapi gibi bilgi 👇

Terapi gibi bilgi 👇
twitter.com
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Aman karantina demeyin... 👇

Aman karantina demeyin... 👇
twitter.com

Biraz da gurur 👇

Biraz da gurur 👇
twitter.com

E artık bunu bilmeyen yoktur 👇

E artık bunu bilmeyen yoktur 👇
twitter.com

Kısayım diye üzülmeyin, suç yerçekiminde! 👇

Kısayım diye üzülmeyin, suç yerçekiminde! 👇
twitter.com

Çikolatalı süt diyorsun yani 👇

Çikolatalı süt diyorsun yani 👇
twitter.com
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Aslında bunu bilmesek de olurdu... 👇

Aslında bunu bilmesek de olurdu... 👇
twitter.com

Biraz da tatlı... 👇

Biraz da tatlı... 👇
twitter.com

Kendinizi özel hissedeceksiniz 👇

Kendinizi özel hissedeceksiniz 👇
twitter.com

Öyle mi? 👇

Öğrenmenizin vakti gelmişti...👇

Öğrenmenizin vakti gelmişti...👇
twitter.com
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"Un ufak etmek...." tabii mümkünse 👇

"Un ufak etmek...." tabii mümkünse 👇
twitter.com

Bilgi bombardımanına hazır olun! 👇

Bilgi bombardımanına hazır olun! 👇
twitter.com

Biraz da romantizm 👇

Biraz da romantizm 👇
twitter.com

Meğer her harfın anlamı varmış 👇

Meğer her harfın anlamı varmış 👇
twitter.com

O zaman nasıl teşekkür etsek az 👇

O zaman nasıl teşekkür etsek az 👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Roma'dan günümüze... 👇

Roma'dan günümüze... 👇
twitter.com

Yine "kumral" o zaman👇

Yine "kumral" o zaman👇
twitter.com

Meğer gelen karabasan değilmiş! 👇

Meğer gelen karabasan değilmiş! 👇
twitter.com

"Ya ne diyorsun Samet"? 👇

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Yaktın yüreğimizi... 👇

Yaktın yüreğimizi... 👇
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Bazı gerçekler... acıdır! 👇

Bazı gerçekler... acıdır! 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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