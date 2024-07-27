Sana Hangi Yalanı Söylüyorlar?
Sana Hangi Yalanı Söylüyorlar?
Her insanın hayatında zaman zaman ona söylenen yalanlarla karşılaştığı anlar olmuştur. Bu yalanlar bazen beyaz yalanlar olabilir, bazen de daha derin izler bırakabilir. Peki, sana en çok hangi yalan söylenmiş olabilir?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Yakın arkadaşlarınla ilişkin nasıldır?
4. Birisi sana bir sırrını anlattığında nasıl hissedersin?
5. Bir konuda yanlış bilgilendirildiğini fark ettiğinde ne yaparsın?
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6. Güven duygusu senin için ne kadar önemlidir?
7. Sence insanlar neden yalan söyler?
8. Bir arkadaşının sana önemli bir konuda yalan söylediğini öğrenirsen ne yaparsın?
9. Birine güvenini kaybettikten sonra tekrar güvenebilir misin?
10. Birisi seni kandırdığında ne hissedersin?
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Sana en çok söylenen yalan: "Her Şey Yolunda"
Sana en çok söylenen yalan: "Sana Her Zaman Doğruyu Söylerim"
Sana en çok söylenen yalan: "Senin İçin En İyisini İstiyorum"
Sana en çok söylenen yalan: "Sana Güveniyorum"
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