İntikamcı Bir İnsan mısın?
İntikamcı Bir İnsan mısın?
Hayatta haksızlığa uğradığında nasıl tepki verirsin? Kötü bir olayın ardından intikam peşinde mi koşarsın yoksa affetmeyi mi tercih edersin?
Haydi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşın seni ciddi şekilde incittiğinde ne yaparsın?
4. İş yerinde biri senin başarını kendine mal ettiğinde ne hissedersin?
5. Trafikte biri sana kaba davrandığında nasıl tepki verirsin?
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6. Bir arkadaş grubunda seni dışladıklarını fark ettiğinde ne yaparsın?
7. Birine karşı hissettiğin öfkeyi nasıl yönetirsin?
8. Sosyal medyada sana hakaret eden biri olduğunda ne yaparsın?
9. Birisi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiğinde nasıl hissedersin?
10. Aile üyelerinden biri seni hayal kırıklığına uğrattığında ne yaparsın?
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Sen intikamcı bir ruha sahipsin!
Gizli intikamcısın!
Adalet arıyorsun!
Sen affedici birisin!
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