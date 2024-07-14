Ne Kadar Masum Bir İnsansın?
Ne Kadar Masum Bir İnsansın?
Masumiyet, kişilik özellikleri, geçmiş deneyimler ve insan ilişkileriyle şekillenir. Peki sen ne kadar masum bir insansın? Bu testi çözerek masumiyet dereceni öğrenebilir ve kendinle ilgili yeni şeyler keşfedebilirsin!
Haydi teste!
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1. Arkadaş grubunda birisi arkanızdan konuştuğunda nasıl tepki verirsin?
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2. Bir hata yaptığında nasıl davranırsın?
3. Bir arkadaşın sana yalan söylediğinde ne yaparsın?
4. Çok istediğin bir şeyi elde etmek için yalan söyler misin?
5. Birine yardım ettiğinde nasıl hissedersin?
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6. Haksızlığa uğradığında nasıl bir tepki verirsin?
7. Başkasının sırrını saklamakta ne kadar iyisin?
8. Birinden hoşlandığında ona nasıl yaklaşırsın?
9. Arkadaşlarının yaptığı kötü bir şakaya nasıl tepki verirsin?
10. Başkasının başarısızlığı seni nasıl etkiler?
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Masumiyetin zirvesindesin!
Masumiyetin dengede!
Masumiyetin gölgelenmiş!
Masumiyetin sınırda!
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