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Gizli Korkularınızı Ortaya Çıkarıyoruz!

Gizli Korkularınızı Ortaya Çıkarıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 10:01

Herkesin bilinçaltında saklı kalan ve günlük hayatını etkileyen korkuları vardır. Bu test, günlük durumlara verdiğiniz tepkiler üzerinden bilinçaltınızdaki gizli korkularınızı keşfetmenize yardımcı olacak.

Haydi teste!

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1. Yaşını seçerek başla!

2. Bir partiye davet edildiniz ama kimseyi tanımıyorsunuz. Ne yaparsınız?

3. Patronunuz size bir projeyi yetiştirmek için ek süre vermiyor. Ne hissedersiniz?

4. Uzun bir tatil sonrası iş yerinize dönüyorsunuz. İlk gün ne yaparsınız?

5. Çok kalabalık bir yerde aniden elektrikler kesildi. Nasıl hissedersiniz?

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6. Önemli bir sunum yapmanız gerekiyor. İlk düşünceniz ne olur?

7. Arkadaş grubunuz sizden bir sır sakladığını fark ettiniz. Ne yaparsınız?

8. Sevgiliniz aniden ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Tepkiniz ne olur?

9. İş yerinde büyük bir hata yaptınız. Nasıl tepki verirsiniz?

10. Uçakta türbülans başladı. Ne hissedersiniz?

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Sosyal Kaygı

Hayatın renkli cümbüşü içinde, sosyal etkileşimler bazen bir labirent gibi karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Kalabalık bir parti, yeni yüzlerle dolu bir toplantı veya tanımadığınız insanlarla dolu bir ortam... Tüm bunlar, içinde bulunduğunuz kabuğu kırmak için cesaret gerektiren durumlar olabilir. Sosyal kaygılarınız, sizi başkalarının gözünden değerlendirmeye itebilir ve bu durum, her hareketinizi ve sözünüzü dikkatle seçmenize neden olabilir.Ama  endişelenmeyin! Kendinize olan güveninizi artırmak ve sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek için bir yol haritası çizmek mümkün. Bu yolculukta ilk adım, kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek ve bu durumu değiştirmek için küçük adımlar atmaktır. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve her yeni adımın, sosyal ortamlarda daha rahat hissetmenize yardımcı olacağını unutmayın. Bu süreçte, kendinizi başkalarının gözünden değerlendirmek yerine, kendi gözlerinizden bakmayı öğrenin. Kendi değerlerinizi ve yeteneklerinizi keşfedin, kendinize olan güveninizi artırın ve sosyal ortamlarda daha rahat hissetmeyi öğrenin. Bu, zaman alabilir ve sabır gerektirebilir, ama sonunda tüm bu çaba, kendinizi daha iyi ve daha güçlü hissetmenizi sağlayacaktır.

Başarısızlık Korkusu

Birçok insanın hayatında zaman zaman karşılaştığı, hatta belki de en büyük engel olan başarısızlık korkusu, sizi yeni projelere atılmaktan, heyecan verici sorumlulukları omuzlamaktan alıkoyabilir. Bu korku, adeta bir hayalet gibi hayatınızın her köşesine sızar ve kendinize olan güveninizi, özgüveninizi hızla zedeler. Yaratıcılığınızı, potansiyelinizi tam anlamıyla keşfetmenizi, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenizi engeller.Ancak unutmayın, hata yapmak insanın doğasında vardır. Her hatadan çıkarılacak bir ders, her yanılgıdan alınacak bir tecrübe vardır. Ve bu tecrübeler, sizi daha güçlü kılar, daha donanımlı hale getirir. Başarısızlık korkusunun gölgesinde kalmayın, hatanın da, yanılgının da insana ait olduğunu kabullenin. Ve her hatadan, her başarısızlıktan sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı bilin. Çünkü hayatta en önemli olan, ne kadar çok hata yaptığınız değil, bu hatalardan ne kadar çok ders çıkarabildiğinizdir.

Yalnızlık Korkusu

Birçok insanın en büyük korkularından biri yalnız kalmaktır. Evet, evet, yanlış duymadınız! Yalnız kalmaktan, sevdiklerimizden uzaklaşmaktan, onları kaybetmekten korkarız. Bu korku, bazen ilişkilerimizde aşırı bağımlılığa dönüşebilir ve bizi, kendi başımıza kalma yeteneğimizden mahrum bırakabilir.Hayatın her anında sevdiklerimizle birlikte olamayacağımızı biliriz, ancak bu durum bizi korkutur ve endişelendirir. İşte tam da bu noktada, kendi başımıza kalabilme yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor.Kendi kendimize vakit geçirmeyi öğrenmeliyiz. Belki bir kitap okuyabilir, belki de bir film izleyebiliriz. Kendi başımıza bir şeyler yapmayı öğrenmek, yalnız kalmaktan korkan kişiler için oldukça önemlidir.Ayrıca, bağımsız olmayı da öğrenmeliyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alabilmeli, hayatımızı yönetebilmeliyiz. Bu, yalnız kalmaktan korkan kişilerin bu korkularını yenmelerine yardımcı olabilir.Sonuç olarak, yalnız kalmaktan korkmak normaldir ancak hayatımızı bu korku üzerine kurmamalıyız. Kendi kendimize vakit geçirmeyi ve bağımsız olmayı öğrenerek, bu korkuyu yenebiliriz. Unutmayın, hayatın her anında sevdiklerimizle birlikte olamayız ancak kendi başımıza da mutlu olabiliriz.

Reddedilme Korkusu

Birçok insanın en büyük korkularından biri, başkaları tarafından reddedilme korkusudur. Bu korku, adeta bir hayalet gibi, kendi fikirlerinizi ve duygularınızı özgürce ifade etmenizin önünde bir engel oluşturur. Sanki bir gölge gibi, her adımınızı izler ve sizi kendi düşüncelerinizi, hislerinizi ve inançlarınızı paylaşmaktan alıkoyar.Ama hey, bu korkunun üstesinden gelmek aslında sandığınızdan daha kolay olabilir! Kendinizi daha iyi tanımak, kendi değerinizin farkına varmak ve bu değeri kabul etmek, reddedilme korkusunu yenmenin anahtarıdır. Kendinize olan güveninizi artırmak, başkalarının sizi reddetme olasılığına karşı duyduğunuz korkuyu azaltabilir.Sonuçta, her birimiz eşsiziz ve değerliyiz. Kendinize olan güveninizi artırarak ve kendi değerinizi kabul ederek, başkalarının sizi reddetme olasılığına karşı duyduğunuz korkuyu azaltabilirsiniz. Kendinizi daha iyi tanıyın, kendi değerinizi kabul edin ve bu korkuyu yenin! Unutmayın, siz kendi hikayenizin yazarısınız ve korkularınızın sizi kontrol etmesine izin vermek yerine, kendi kaderinizi kontrol edebilirsiniz.

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