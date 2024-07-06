Gizli Korkularınızı Ortaya Çıkarıyoruz!
Gizli Korkularınızı Ortaya Çıkarıyoruz!
Herkesin bilinçaltında saklı kalan ve günlük hayatını etkileyen korkuları vardır. Bu test, günlük durumlara verdiğiniz tepkiler üzerinden bilinçaltınızdaki gizli korkularınızı keşfetmenize yardımcı olacak.
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yaşını seçerek başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir partiye davet edildiniz ama kimseyi tanımıyorsunuz. Ne yaparsınız?
3. Patronunuz size bir projeyi yetiştirmek için ek süre vermiyor. Ne hissedersiniz?
4. Uzun bir tatil sonrası iş yerinize dönüyorsunuz. İlk gün ne yaparsınız?
5. Çok kalabalık bir yerde aniden elektrikler kesildi. Nasıl hissedersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Önemli bir sunum yapmanız gerekiyor. İlk düşünceniz ne olur?
7. Arkadaş grubunuz sizden bir sır sakladığını fark ettiniz. Ne yaparsınız?
8. Sevgiliniz aniden ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Tepkiniz ne olur?
9. İş yerinde büyük bir hata yaptınız. Nasıl tepki verirsiniz?
10. Uçakta türbülans başladı. Ne hissedersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal Kaygı
Başarısızlık Korkusu
Yalnızlık Korkusu
Reddedilme Korkusu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın