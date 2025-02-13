Ezgi Mola Meğer Masumlar Apartmanı’ndan Yıllar Önce de Temizlik Takıntılı Bir Karaktere Hayat Vermiş!
Ezgi Mola Meğer Masumlar Apartmanı’ndan Yıllar Önce de Temizlik Takıntılı Bir Karaktere Hayat Vermiş!
Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran Ezgi Mola, şimdilerde 'Başka Bir Gün' dizisiyle büyük beğeni topluyor. Canlandırdığı karakterleri adeta yaşayan türden bir oyuncu olan Mola'nın 'Masumlar Apartmanı'ndaki rolünü hatırlarsınız. Kendisi o dizide temizlik konusunda takıntılı olan Safiye'yle hafızalara kazınmıştı.
Peki siz, Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndan yıllar önce de temizlik takıntılı bir karaktere hayat verdiğini biliyor muydunuz?
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Sempatik ve doğal halleriyle büyük bir kitle tarafından çok sevilen Ezgi Mola erkanların olmazsa olmaz isimlerinden biri haline geldi.
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Romantik komedi türündeki yapımlarda inanılmaz işler çıkardığına şahit olduğumuz ünlü oyuncunun canlandırdığı her karakter epey sevilmişti.
Ancak Tolga Çevik'le birlikte yer aldığı eğlence programı Arkadaşım Hoşgeldin'deki halleri gönüllere taht kurmuştu.
Şimdilerde Atv ekranlarının yeni dizisi 'Başka Bir Gün'de 'Nehir Alsoy' karakteriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor.
Ezgi Mola'nın bundan önceki projesi Masumlar Apartmanı'nı da birçoğunuz izlemiştir. Bu dizi 'Safiye' karakterine hayat veren Mola'nın komedi dışında da inanılmaz işler başarabildiğinin kanıtı olmuştu.
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Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hastası bir kadın olan 'Safiye'nin temizlik takıntısı da izleyenleri şoke etmişti.
Peki siz, Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndan yıllar önce de temizlik takıntılı bir karaktere hayat verdiğini biliyor muydunuz?
2012 yılında 'Yalan Dünya' dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ezgi Mola 'Şenay' karakteriyle karşımıza çıkmıştı.
Evi tepeden tırnağa beyazlar içinde olan Şenay'ın da tıpkı Safiye gibi temizlik konusunda büyük hassasiyetleri vardı. Evine getirdiği Çağatay'ın çoraplarının üzerine galoş giydirmişti.
"Koltuklara elimizi değmiyoruz. Kafamızı yastıklara koymuyoruz" diyen Mola, bu rolle adeta 'Safiye'nin temellerini atmış.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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