Ezgi Mola Meğer Masumlar Apartmanı’ndan Yıllar Önce de Temizlik Takıntılı Bir Karaktere Hayat Vermiş!

Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran Ezgi Mola, şimdilerde 'Başka Bir Gün' dizisiyle büyük beğeni topluyor. Canlandırdığı karakterleri adeta yaşayan türden bir oyuncu olan Mola'nın 'Masumlar Apartmanı'ndaki rolünü hatırlarsınız. Kendisi o dizide temizlik konusunda takıntılı olan Safiye'yle hafızalara kazınmıştı.

Peki siz, Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndan yıllar önce de temizlik takıntılı bir karaktere hayat verdiğini biliyor muydunuz?