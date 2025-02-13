Eylem Tok'un Avukatından Yeni Talep: "Eylem Tok'un Türkiye'de Hayatı Tehlikede"
Eylem Tok'un Avukatından Yeni Talep: "Eylem Tok'un Türkiye'de Hayatı Tehlikede"
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Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olmuş ve sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı.
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Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin Türkiye’ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti. Herrmann, Tok’un iadesine yönelik itiraz dilekçesi hazırlamak üzere mahkemeye sürecin 60 gün süreyle durdurulmasını talep eden bir dilekçe sundu.
Eylem Tok ve ailesinin Türkiye’de ölüm tehditleri aldığı iddia edilen dilekçede, iadesi halinde bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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