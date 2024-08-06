Senin Sabrının Bir Sonu Var mı?
Senin Sabrının Bir Sonu Var mı?
Sabrınız ne kadar dayanıklı? Günlük hayatın getirdiği stres ve zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bu testi çözerek sabrınızın sınırlarını keşfedin ve ne zaman tükeneceğini öğrenin!
Haydi teste!
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1. Trafikte sıkışıp kaldığınızda ne yaparsınız?
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2. Uzun bir kuyrukta beklerken ne düşünürsünüz?
3. Birisi sözünü tutmadığında nasıl hissedersiniz?
4. Bir arkadaşınız geç kaldığında ne yaparsınız?
5. Bir projede beklenmedik sorunlarla karşılaştığınızda nasıl davranırsınız?
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6. Birisi sizinle tartışmaya başladığında nasıl tepki verirsiniz?
7. Restoranda siparişinizin yanlış geldiğini fark ettiğinizde ne yaparsınız?
8. Bir projenin teslim tarihine yetişmediğinde ne yaparsınız?
9. Telefonunuzun bozulduğu bir durumda ne yaparsınız?
10. Uzun bir süre boyunca internet bağlantısı kesildiğinde nasıl tepki verirsiniz?
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Sabır taşı!
Sabırlı birey!
Sabırsız ama kontrollü!
Sabırsız!
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