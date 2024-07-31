Eli Açık mısın Yoksa Cimri mi?
Eli Açık mısın Yoksa Cimri mi?
Cimri misin yoksa cömert mi? Harcamalarını nasıl yapıyorsun? Bu test, paranı nasıl yönettiğini ve ne kadar cimri veya cömert olduğunu ortaya çıkaracak.
Hadi başlayalım!
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1. Alışveriş yaparken genellikle nasıl davranırsın?
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2. Bir arkadaşın senden borç istediğinde ne yaparsın?
3. Tatil planı yaparken neye dikkat edersin?
4. Para biriktirmek senin için ne ifade eder?
5. Bir restoran seçerken neye dikkat edersin?
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6. Hediyeler konusunda nasıl davranırsın?
7. Ay sonunda hesabında ne kadar para kalır?
8. Kendine lüks bir eşya almayı düşündüğünde nasıl hissedersin?
9. Birikim yapma alışkanlığın nasıldır?
10. Dostlarınla dışarı çıktığında hesabı nasıl paylaşırısın?
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Cömert ve paylaşımcı!
Dengeli ve dikkatli!
Tutumlu ve planlı!
Cimri ve hesapçı!
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