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Xabi Alonso, Leverkusen'den Ayrıldı Gözler Real Madrid'e Çevrildi

Xabi Alonso, Leverkusen'den Ayrıldı Gözler Real Madrid'e Çevrildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2025 - 18:22

Xabi Alonso, Bundesliga'da hiç de kolay olmayan bir şeye imza attı. Bayern Münih'in kesintisiz şekilde gidecek ambargosuna dur dediler ve geçen yılı şampiyon tamamladılar. 

Bayern gibi ne astronomik rakamlar ödediler ne de yıldızlar geçidi bir kadro kurdular. Kendi yıldızlarını kendi içlerinden çıkardılar. Buradaki en önemli parça şüphesiz Xabi Alonso'ydu. 

Xabi Alonso'dan bugün Leverkusen'e kötü haber geldi.

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Tarih yazdı ve veda ediyor.

Tarih yazdı ve veda ediyor.

Bayer Leverkusen'le Bundesliga şampiyonu olan Xabi Alonso bugün aldığı kararla Leverkusen kariyerinin sonuna geldiğini açıkladı. Bu sezon sözleşmesi biten teknik direktör yeni heyecanlar için ayrıldığını açıkladı. Nereye gideceği konuşulmaya başlayan genç teknik direktör için oklar bir yeri gösteriyor.

La Liga yok, Kral Kupası yok, Şampiyonlar Ligi yok...

La Liga yok, Kral Kupası yok, Şampiyonlar Ligi yok...

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid bu sene tam manasıyla karavana sezonu geçirdi. İtalyan teknik adamla her yarışta geride kalan Real Madrid'in yeni teknik direktör arayışında olduğu bir süredir biliniyordu. Bunun için adı geçen isimlerin başında da Xabi Alonso geliyor.

Eski takımına döner mi?

Eski takımına döner mi?

Real Sociedad ile yıldızı parlayan Xabi Alonso, Real Madrid'le efsane oldu. Bu kulüpte bıraktığı izler hala taze. İddialara göre Ancelotti'nin yerine geleceği söylenen isim, Arda Güler için de bir şans olabilir. 

Ancelotti ile istediği şansı bulamayan Arda kendisiyle benzer bir mevkide oynayan Xabi Alonso ile yeniden ana plana dahil olabilir. Kamuoyunda bu kararın Arda için bir şans olduğu değerlendiriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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