Xabi Alonso, Leverkusen'den Ayrıldı Gözler Real Madrid'e Çevrildi

Real Sociedad ile yıldızı parlayan Xabi Alonso, Real Madrid'le efsane oldu. Bu kulüpte bıraktığı izler hala taze. İddialara göre Ancelotti'nin yerine geleceği söylenen isim, Arda Güler için de bir şans olabilir.

Ancelotti ile istediği şansı bulamayan Arda kendisiyle benzer bir mevkide oynayan Xabi Alonso ile yeniden ana plana dahil olabilir. Kamuoyunda bu kararın Arda için bir şans olduğu değerlendiriliyor.