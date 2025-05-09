Xabi Alonso, Leverkusen'den Ayrıldı Gözler Real Madrid'e Çevrildi
Xabi Alonso, Bundesliga'da hiç de kolay olmayan bir şeye imza attı. Bayern Münih'in kesintisiz şekilde gidecek ambargosuna dur dediler ve geçen yılı şampiyon tamamladılar.
Bayern gibi ne astronomik rakamlar ödediler ne de yıldızlar geçidi bir kadro kurdular. Kendi yıldızlarını kendi içlerinden çıkardılar. Buradaki en önemli parça şüphesiz Xabi Alonso'ydu.
Xabi Alonso'dan bugün Leverkusen'e kötü haber geldi.
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Tarih yazdı ve veda ediyor.
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La Liga yok, Kral Kupası yok, Şampiyonlar Ligi yok...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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