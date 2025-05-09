Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Hedefinde Yine Fenerbahçe Vardı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Fenerbahçe camiasının yıldızı bir türlü barışmadı. Özellikle iki taraf maçları olduğu hafta karşılıklı açıklamalarıyla birbirine kamuoyu önünde ağır ifadeler kulanıyor.
Bu kez Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu. Gündeminde ise Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı. Yıldırım'ın açıklamaları Fenerbahçelileri yine kızdıracak gibi görünüyor.
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Yıldırım'ın bir Galatasaray-Samsunspor maçında yaptığı açıklamalar olay olmuştu.
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Tepki çeken açıklama her fırsatta Yıldırım ve Samsunspor'a karşı rakipleri tarafından kullanıldı.
Bu kez Yıldırım bu sözü Fenerbahçe'ye karşı kullandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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