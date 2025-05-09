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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Hedefinde Yine Fenerbahçe Vardı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Hedefinde Yine Fenerbahçe Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2025 - 18:08

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Fenerbahçe camiasının yıldızı bir türlü barışmadı. Özellikle iki taraf maçları olduğu hafta karşılıklı açıklamalarıyla birbirine kamuoyu önünde ağır ifadeler kulanıyor. 

Bu kez Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu. Gündeminde ise Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı. Yıldırım'ın açıklamaları Fenerbahçelileri yine kızdıracak gibi görünüyor.

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Yıldırım'ın bir Galatasaray-Samsunspor maçında yaptığı açıklamalar olay olmuştu.

Yıldırım'ın bir Galatasaray-Samsunspor maçında yaptığı açıklamalar olay olmuştu.

Yüksel Yıldırım, bir dönem Galatasaray'da oynamış üç futbolcusunu kastederek, 'Bakın bu çocukların 3'ünde de kötü niyet yok. Ancak beyinleriyle kalpleri arasında kesinlikle bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır. Oynadığı büyük takım. Orada ona karşı oynamak kolay değildir. Camia baskıları var. Galatasaray'a karşı gol atsaydı Galatasaraylılar onları hain ilan edecekti. Başkaları bir şey demeyecekti. Şimdi atmadılar diye bu sefer Fenerbahçeliler hain ilan ediyor.' demişti.

Tepki çeken açıklama her fırsatta Yıldırım ve Samsunspor'a karşı rakipleri tarafından kullanıldı.

Tepki çeken açıklama her fırsatta Yıldırım ve Samsunspor'a karşı rakipleri tarafından kullanıldı.

Özellikle Samsunspor'un Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda 'beyinleriyle kalpleri arasında çelişki' sözü hep gündeme getirildi. Yüksel Yıldırım ve Fenerbahçe camiasını karşı karşıya getiren farklı açıklamalar da ortamı hayli gerdi.

Bu kez Yıldırım bu sözü Fenerbahçe'ye karşı kullandı.

Bu kez Yıldırım bu sözü Fenerbahçe'ye karşı kullandı.

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 kaybettiği maçtan sonra eski Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Talisca üzerinden aynı sözü Fenerbahçe'ye karşı kullandı. 

Yıldırım, 'Ben de aynı mantığı güderek, Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in akılları ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim. Talisca ve Cenk Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Fenerbahçe bana göre kendi eliyle 3 puanı Beşiktaş'a verdi. Gördük ki Fenerbahçe gerçekten takım olarak bu sene şampiyonluğu hak etmemiş.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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