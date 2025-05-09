Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Hedefinde Yine Fenerbahçe Vardı

Yüksel Yıldırım, bir dönem Galatasaray'da oynamış üç futbolcusunu kastederek, 'Bakın bu çocukların 3'ünde de kötü niyet yok. Ancak beyinleriyle kalpleri arasında kesinlikle bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır. Oynadığı büyük takım. Orada ona karşı oynamak kolay değildir. Camia baskıları var. Galatasaray'a karşı gol atsaydı Galatasaraylılar onları hain ilan edecekti. Başkaları bir şey demeyecekti. Şimdi atmadılar diye bu sefer Fenerbahçeliler hain ilan ediyor.' demişti.