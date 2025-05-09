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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Gedson Fernandes'e Tutulan Lazer Pahalıya Patladı

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Gedson Fernandes'e Tutulan Lazer Pahalıya Patladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2025 - 17:38

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Zirveyle fark 8'e çıkarken Fenerbahçe için bir sezon daha yaşadığı hayal kırıklığı taraftarını üzdü.

Öte yandan maça bir de 'lazer' damgasını vurdu. Gedson Fernandes'e penaltı esnasında tutulan lazer, penaltının kaçmasına neden olmuş ardından tutan kişi gözaltına alınmıştı. 

O harekete PFDK'dan da ceza geldi.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ağır yara aldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ağır yara aldı.

Fenerbahçe'nin kaybettiği maçta maça damgasını vuran isim performansı ve kaçan penaltıyla şüphesiz Gedson Fernandes'ti. 

Fernandes'in penaltı esnasında yüzüne lazer tutulurken, penaltının kaçmasında bunun etkili olduğu iddia edilmişti.

Golle kendini affettirdi.

Golle kendini affettirdi.

Gedson Fernandes gol atarak kendini affettirdi ancak lazeri tutan kişi tribünde gözaltına alındı. Seyirden men edilen taraftar, savunmasında 'planlı' olmadığını maç heyecanı ile bu hareketi yaptığını iddia etti.

PFDK da es geçmedi

PFDK da es geçmedi

PFDK açıklanan kararlarda bu hareketi cezasız bırakmadı. Bu hareketin bedeli 1.680.000 TL oldu. 

Açıklamada şu ifadeler yer verildi: 

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının rakip takım oyuncusunun gözüne lazer pointer tutması suretiyle gerçekleştirdiği saha olayının önem ve ağırlığı nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1.680.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜN M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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