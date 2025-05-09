Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Gedson Fernandes'e Tutulan Lazer Pahalıya Patladı
Fenerbahçe-Beşiktaş maçını kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Zirveyle fark 8'e çıkarken Fenerbahçe için bir sezon daha yaşadığı hayal kırıklığı taraftarını üzdü.
Öte yandan maça bir de 'lazer' damgasını vurdu. Gedson Fernandes'e penaltı esnasında tutulan lazer, penaltının kaçmasına neden olmuş ardından tutan kişi gözaltına alınmıştı.
O harekete PFDK'dan da ceza geldi.
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ağır yara aldı.
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Golle kendini affettirdi.
PFDK da es geçmedi
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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