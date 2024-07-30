Sen Nasıl Cumhurbaşkanı Olurdun?
Sen Nasıl Cumhurbaşkanı Olurdun?
Hayalinde ülkeni yönetmek var mı? Karar alma yeteneğin, vizyonun ve liderlik becerilerinle bir Cumhurbaşkanı olabilir misin?
Hadi başlayalım!
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1. Hangi alanda kendini daha yetkin hissediyorsun?
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2. Bir kriz anında nasıl tepki verirsin?
3. Liderlik tarzını nasıl tanımlarsın?
4. Bir liderde en önemli özellik nedir?
5. Ülkenin geleceği için en önemli öncelik nedir?
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6. Bir seçim kampanyası yürütürken en çok neye dikkat edersin?
7. Bir liderin geçmişindeki hataları halk nasıl değerlendirmeli?
8. Hangi yabancı liderin yönetim tarzını beğeniyorsun?
9. Bir yasa tasarısı hazırlarken en çok kimin görüşünü alırsın?
10. Medya ile ilişkilerini nasıl yönetirsin?
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Büyük vizyon sahibi!
Adil ve dürüst lider!
Güçlü ve karizmatik
Pragmatik ve yenilikçi
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