Zamana Hükmedebiliyor musun?
Zamana Hükmedebiliyor musun?
Zamanı nasıl yönetiyorsun? Hayatın koşuşturmasında zamanın efendisi misin yoksa zamanın kurbanı mı?
Haydi teste!
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1. Gününü planlarken öncelik sıralaması yapar mısın?
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2. Bir projeyi tamamlama süren nasıl?
3. Acil işler karşısında nasıl tepki verirsin?
4. Aynı anda birden fazla iş yapman gerektiğinde nasıl hissedersin?
5. Uzun vadeli hedefler koyar mısın?
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6. Sabahları ne kadar erken kalkarsın?
7. Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin?
8. Tatillerini nasıl planlarsın?
9. Spor yapmayı ne kadar düzenli hale getirirsin?
Zamanın efendisisin!
Zaman yöneticisi!
Zamanın kurbanı!
Zamansız yaşam!
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