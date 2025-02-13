"Survivor'la Var Olmadım ki Onunla Biteyim!": Survivor'da Pınar'dan Sema'ya Ağır Sözler!

Survivor'da Pınar ve Sema gerginliği tırmanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yarışmayı terk edecek kadar ileri giden ikilinin nefreti son bulmadı. Pınar'dan Sema'ya ağır sözler geldi. Pınar 'Ben Survivor ile var olmadım Survivor ile biteyim ama Sema'nın başka başarısı yok.' dedi.