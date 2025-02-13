"Survivor'la Var Olmadım ki Onunla Biteyim!": Survivor'da Pınar'dan Sema'ya Ağır Sözler!
"Survivor'la Var Olmadım ki Onunla Biteyim!": Survivor'da Pınar'dan Sema'ya Ağır Sözler!
Survivor'da Pınar ve Sema gerginliği tırmanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yarışmayı terk edecek kadar ileri giden ikilinin nefreti son bulmadı. Pınar'dan Sema'ya ağır sözler geldi. Pınar 'Ben Survivor ile var olmadım Survivor ile biteyim ama Sema'nın başka başarısı yok.' dedi.
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Survivor'da geçtiğimiz sezon birbirine giren ve Sema'nın elenmesine neden olan Pınar ve Sema kavgası yeniden ayyuka çıktı.
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Yeni sezonda geçtiğimiz günlerde gerilen ikili yarışmayı bırakacak kadar ileri gitmişti.
Acun Ilıcalı müdahale etse de ikili arasında sular durulmadı. Bugünkü bölümde Pınar'ın Sema'ya ağır sözleri dikkat çekti.
Pınar "Ben Survivor ile var olmadım ki Survivor ile biteyim. Ama Sema Survivor harici hiçbir şeydir, hiç kimsedir. Hiçbir başarısı yoktur." diye konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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