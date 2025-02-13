onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Belediyelere Soruşturma: 10 Kişi Tutuklandı

Belediyelere Soruşturma: 10 Kişi Tutuklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.02.2025 - 23:18

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturmasında aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da olduğu 10 kişi, 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyeliği' iddiasıyla tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyesi 10 kişi, bu sabah saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyesi 10 kişi, bu sabah saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İfade sonrası şüpheliler, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İfade sonrası şüpheliler, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İkbal Polat, hakimlik sorgularının ardından tutuklandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
11
9
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın