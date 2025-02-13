Belediyelere Soruşturma: 10 Kişi Tutuklandı
Belediyelere Soruşturma: 10 Kişi Tutuklandı
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İstanbul'da 9 belediyeye yönelik yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
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Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyesi 10 kişi, bu sabah saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
İfade sonrası şüpheliler, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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