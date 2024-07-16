Ne Kadar Asabi Bir İnsansın?
Ne Kadar Asabi Bir İnsansın?
Herkes zaman zaman sinirlenebilir, ama bazı insanlar için öfke, günlük hayatın bir parçası olabilir. Sen ne kadar asabisin? Bu test, öfke seviyeni ve bu konuda ne kadar kontrol sahibi olduğunu anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Bir arkadaşın sana randevunuza geç kaldığını haber vermeden geç geldiğinde ne yaparsın?
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2. Trafikte birisi önüne kırdığında ne hissedersin?
3. Market sırasında biri önüne geçtiğinde nasıl tepki verirsin?
4. Birine bir şey sorduğunda cevap alamadığında ne yaparsın?
5. İş yerinde bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
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6. Restoranda siparişin yanlış geldiğinde nasıl tepki verirsin?
7. Bir tartışmada haksız duruma düştüğünde nasıl davranırsın?
8. Evde bir şeyler ters gittiğinde (örneğin, elektrikler kesildiğinde) ne yaparsın?
9. Sevdiğin bir televizyon programını izlerken biri seni rahatsız ederse ne yaparsın?
10. Bir arkadaşın sana yalan söylediğini öğrendiğinde ne yaparsın?
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Sakin ve soğukkanlısın
Kontrollü ve dengelisin
Kolay sinirleniyorsun
Çok asabisin!
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