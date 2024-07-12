İlişkin Hangi Mitolojik İlişkiyle Benzer?
İlişkin Hangi Mitolojik İlişkiyle Benzer?
İlişkinizin mitolojik hikayelerle nasıl örtüştüğünü merak ediyor musunuz?
Hadi başlayalım!
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1. Partnerinizle tanışma hikayeniz nasıl?
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2. İlişkinizde en önemli olan şey nedir?
3. Bir tartışmada nasıl davranırsınız?
4. Partnerinizle geçirdiğiniz en özel an hangisiydi?
5. İlişkinizin en güçlü yönü nedir?
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6. Birlikte en çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?
7. Partnerinizle iletişiminiz nasıldır?
8. Partnerinizle geleceğe dair planlar yaparken nasıl hissedersiniz?
9. İlişkinizde karşılaştığınız en büyük zorluk neydi?
10. Bir hediye alırken neye dikkat edersiniz?
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Orpheus ve Eurydice
Zeus ve Hera
Eros ve Psyche
Artemis ve Orion
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