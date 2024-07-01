İlişkinizin Sonunda Ne Var?
İlişkinizin Sonunda Ne Var?
Sevmek ve sevilmek, bu hayattaki en güzel duygulardan biridir. Partnerinizle birbirinize duyduğunuz sevginin sonunda ne olduğunu öğrenmek isterseniz, teste geçin.
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1. Söyle bakalım ona olan hislerin ilk günkü gibi mi?
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2. En uzun küs kalma süreniz ne kadar?
3. Aileleriniz ilişkinizi biliyor mu?
4. Aynı hobilere ilgi duyuyor musunuz?
5. Daha önce hiç ayrılık konuşması yaptınız mı?
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6. Sence ilişkide yolunda gitmeyen şeyler var mı?
7. Evlilikle ilgili hayaller ya da planlar yapıyor musunuz?
8. Onun yanında nasıl hissediyorsun?
9. Peki, ona güveniyor musun?
10. Peki, o sana güveniyor mu?
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Yolunda gitmeyen şeyler var!
İlişkinizde sıkılmalar başlamış olabilir!
Eğlenceli bir evlilik sizi bekliyor!
Nikah tarihi alabilirsiniz!
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