Sen Hakettiğin Kadar Seviliyor musun?
Sen Hakettiğin Kadar Seviliyor musun?
Her birey, sevgi ve takdir görmek ister, ancak bazen insanlar kendilerini yeterince sevildiğini hissetmeyebilir. Bu test, sizin hakettiğiniz kadar seviliyor olup olmadığınızı keşfetmeniz için hazırlandı!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Size ne sıklıkla "Seni seviyorum" denir?
4. Sevdikleriniz sizi desteklemek konusunda ne kadar iyidir?
5. Kendinizi çevrenizdekilere ifade etme konusunda ne kadar rahatsınız?
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6. Size olan güven ne kadar sık sık ifade edilir?
7. Sevdikleriniz sizin için ne kadar zaman ayırır?
8. Size olan ilgi ne kadar sıklıkla gösterilir?
9. Sevdikleriniz sizi ne kadar sık sık dinler?
10. Size ne sıklıkla özür dilerler?
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Hakettiğinizden daha fazla seviliyorsunuz!
Hakettiğiniz kadar seviliyor olabilirsiniz!
Hakettiğiniz kadar seviliyor olabilirsiniz!
Hakettiğiniz kadar sevilmiyor olabilirsiniz!
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