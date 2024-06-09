Sen Hakettiğin Kadar Seviliyor musun?

Bir düşünün, belki de hayal ettiğinizden daha fazla seviliyorsunuz. Belki de, siz farkında olmadan, sevdiklerinizin kalbinde özel bir yere sahipsiniz. Onlar, belki de sizin fark etmediğiniz küçük jestlerle, sıcak bakışlarla, içten gülümsemelerle sizinle olan bağlarını, sevgilerini ifade ediyorlar.Sizin için vakit ayırıyorlar, belki de yoğun bir günün ortasında, sadece sizinle olabilmek için bir mola veriyorlar. Sizinle sohbet etmek, belki de sadece sessizce yanınızda olmak için. Sizinle geçirdikleri her anı, sizinle paylaştıkları her duyguyu özenle biriktiriyorlar.Duygusal ihtiyaçlarınızı karşılıyorlar, belki de sizin bile farkında olmadığınız ihtiyaçlarınızı. Sizinle iletişim kuruyorlar, belki de sözcüklerle değil, belki de sadece bir bakışla, bir dokunuşla.Eğer bazen kendinizi yalnız ve sevilmemiş hissediyorsanız, belki de sadece biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Belki de, sevgi ve takdirin sadece büyük jestlerle, büyük kelimelerle ifade edilmediğini görmek için biraz daha geniş bir perspektife ihtiyacınız var.Evet, belki de hak ettiğinizden çok daha fazlasını alıyorsunuz. Belki de, sevgi ve takdir dolu bir dünyada yaşıyorsunuz ve sadece biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Unutmayın, sevgi her zaman en beklenmedik yerlerde, en beklenmedik şekillerde karşınıza çıkar.