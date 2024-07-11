Bilinçaltında Seni En Çok Ne Etkiliyor?
Bilinçaltında Seni En Çok Ne Etkiliyor?
Hepimizin bilinçaltında derinlerde yatan motivasyonlar ve korkular var. Bu test, seni en çok etkileyen bilinçaltı gücünü ortaya çıkarmak için hazırlandı.
Haydi teste!
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1. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey nedir?
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2. Stresli bir günün ardından nasıl rahatlamayı tercih edersin?
3. Rüyalarına en sık hangi tema hakimdir?
4. Kendini en çok hangi durumda güvende hissedersin?
5. Kendine en çok hangi konuda güvenirsin?
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6. Hangi durumda en çok kaygılanırsın?
7. Hayatında en çok neyi önemsersin?
8. Bir problemle karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
9. En büyük korkun nedir?
10. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar çaba sarf edersin?
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Başarı motivasyonu
Korkuların ve kaygılar
İlişki ve bağlanma ihtiyacı
Keşif ve bilinmeyenlere ilgi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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