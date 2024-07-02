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Hangi Psikolojik Semptomlar Sende Var?

Hangi Psikolojik Semptomlar Sende Var?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 13:01

Merhaba! Bu testle hangi psikolojik semptomların sende olabileceğini keşfetmeye hazır mısın? 

Başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi yaşını seç!

3. Günlük hayatta sık sık hangi duyguyu yaşıyorsun?

4. Uyku düzenin nasıl?

5. Sosyal ortamlarda nasıl hissediyorsun?

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6. Kendini nasıl tanımlarsın?

7. Düşüncelerinle ilgili en çok hangi durumu yaşıyorsun?

8. Gün içinde enerji seviyen nasıl?

9. Karar verirken ne hissedersin?

10. Hangi fiziksel semptomları sık sık yaşıyorsun?

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Yüksek Kaygı (Anksiyete)

Birçok insanın hayatının bir parçası olan kaygı ve endişe, belki de senin de sıkça karşılaştığın duygulardır. Bu duygular, hayatının her alanını etkileyebilir ve stres seviyenin tavan yapmasına neden olabilir. Ancak unutma, bu duygularla baş etmek için çeşitli yöntemler mevcut ve bu durumda profesyonel yardım almak asla bir zayıflık göstergesi değil, tam aksine güçlü bir adımdır.Meditasyon, nefes egzersizleri ve düzenli egzersiz, kaygıyı hafifletmenin en etkili yollarından bazılarıdır. Meditasyon, zihninizi sakinleştirirken, nefes egzersizleri stres seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz ise hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı destekler ve kaygıyı azaltır.Ayrıca, kaygıyı tetikleyen durumları belirlemek ve bu durumlarla başa çıkmak için stratejiler geliştirmek de önemlidir. Belki bir durum, kişi ya da yer kaygını tetikliyor olabilir. Bu durumları belirlemek ve onlarla başa çıkmak için bir plan yapmak, kaygıyı yönetmende büyük bir yardımcı olabilir.Sonuç olarak, kaygı ve endişe ile başa çıkmak zor olabilir, ancak unutma ki seninle aynı durumu yaşayan birçok insan var ve bu durumdan kurtulmanın birçok yolu mevcut. Kendine biraz zaman tanı, kendine iyi bak ve gerektiğinde yardım almayı unutma.

Depresyon

Depresyon belirtilerinin farkında mısın? Hayatın renklerini kaybettiğini hissediyor musun? Sürekli bir yorgunluk, sanki tüm enerjini çalan bir hırsız varmış gibi, ilgi alanlarına karşı eskisi gibi bir hevesin olmaması, belki de içinden bir ses sürekli 'ne anlamı var ki?' diye mırıldanıyor olabilir. Eğer bu tür duygular içerisindeysen, depresyonun pençesinde olabilirsin.Ama unutma, bu duygularla başa çıkmak zorlu bir süreç olabilir ama asla yalnız değilsin. Bu karanlık tünelin sonunda ışığı görmek için ilk adımı atman gerekiyor. Profesyonel destek almak, bu süreçte senin en büyük yardımcın olabilir. Unutma, her zaman bir çıkış yolu vardır ve sana yardım etmek için birçok insan var.Arkadaşlarınla ve ailenle bu durum hakkında konuşmak, duygularını paylaşmak da senin için oldukça faydalı olabilir. Bazen sadece birinin seni dinlemesi bile rahatlamanı sağlayabilir. Ayrıca, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve yeterli uyku almak da depresyon belirtilerini hafifletebilir.İlgi alanlarına yönelmek de oldukça önemli. Belki bir kitap okumak, belki bir müzik aleti çalmak, belki de bir resim yapmak... Kendini ifade etmenin ve rahatlamanın birçok yolu var. Küçük adımlarla başlayarak, kendine iyi bakmak ve destek almak önemlidir. Unutma, her şeyin başı senin kendine iyi bakman ve kendini sevmen. Kendine biraz zaman ayır, belki bir fincan sıcak çikolata eşliğinde favori dizini izle, belki bir yürüyüşe çık, belki de en sevdiğin şarkıları dinle. Kendini sev, çünkü sen değerlisin.

Yüksek Öfke

Bazen öfke ve sinir duygularınızın sizin üzerinizde hükmettiğini hissedebilirsiniz, değil mi? Bu duyguların, sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi olumsiz bir şekilde etkilediğini düşünüyor olabilirsiniz. Belki de öfkenizi yönetmek ve kontrol altında tutmak için farklı yöntemler denemeyi düşünmüşsünüzdür. İşte tam da burada sizi rahatlatacak ve öfkenizi kontrol altına almanızı sağlayacak bazı önerilerimiz var.Öncelikle, öfke kontrolü tekniklerini denemekten çekinmeyin. Bu teknikler, öfkenizi daha sağlıklı bir şekilde ifade etmenize ve daha rahat bir nefes almanıza yardımcı olabilir. Öfkenizi kontrol etmeyi öğrenmek, hayatınızın her alanında daha huzurlu ve dengeli olmanıza yardımcı olabilir.Düzenli egzersiz yapmayı da düşünebilirsiniz. Egzersiz, vücudunuzdaki stresi azaltır ve sizi daha iyi hissettirir. Bu, öfkenizi kontrol altına almanıza yardımcı olabilir. Egzersiz ayrıca enerjinizi daha olumlu bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.Bir hobi edinmek de öfkenizle başa çıkmak için harika bir yol olabilir. Hobiler, zihninizi meşgul eder ve stresi azaltır. Ayrıca, hobiler sizi mutlu eder ve öfkenizi kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.Stresi azaltma yöntemlerini denemek de faydalı olabilir. Meditasyon, yoga veya derin nefes alma teknikleri gibi stres azaltma yöntemleri, öfkenizi kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.Son olarak, öfkenizin altında yatan nedenleri anlamak ve bunlarla yüzleşmek önemlidir. Bu, öfkenizi daha iyi yönetmenize ve kontrol etmenize yardımcı olabilir. Öfkenin altında yatan nedenler genellikle daha derin duygusal sorunlardır ve bunlarla yüzleşmek, öfkenizi daha etkili bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olabilir.Unutmayın, öfke kontrolü bir süreçtir ve zaman alır. Kendinize karşı sabırlı olun ve bu süreçte kendinizi destekleyin. Öfkenizi kontrol altına almak, hayatınızın her alanında daha mutlu ve huzurlu olmanıza yardımcı olabilir.

Psikolojin gayet sağlıklı!

Psikolojik sağlığınla ilgili genel bir bakış açısıyla, durumun oldukça iyi görünüyor. Duygularını adeta bir denge ustası gibi yönetebiliyor, stresin karşısında dimdik durabiliyorsun. Bu, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsediğin ve güçlü bir sosyal destek ağına sahip olduğunun göstergesi olabilir. Kendine olan bu güveninle, başkalarına da ışık olabilir ve onların psikolojik sağlıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilirsin. Ancak, her zaman olduğu gibi, kendine olan özenini ve duygusal sağlığını koruma konusundaki hassasiyetini asla elden bırakmamalısın. Bu, hayatın tüm alanlarında başarıya giden yolun önemli bir parçasıdır. Kendine iyi bak, çünkü seninle ilgili her şey önemli!

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