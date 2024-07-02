Hangi Psikolojik Semptomlar Sende Var?
Hangi Psikolojik Semptomlar Sende Var?
Merhaba! Bu testle hangi psikolojik semptomların sende olabileceğini keşfetmeye hazır mısın?
Başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi yaşını seç!
3. Günlük hayatta sık sık hangi duyguyu yaşıyorsun?
4. Uyku düzenin nasıl?
5. Sosyal ortamlarda nasıl hissediyorsun?
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6. Kendini nasıl tanımlarsın?
7. Düşüncelerinle ilgili en çok hangi durumu yaşıyorsun?
8. Gün içinde enerji seviyen nasıl?
9. Karar verirken ne hissedersin?
10. Hangi fiziksel semptomları sık sık yaşıyorsun?
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Yüksek Kaygı (Anksiyete)
Depresyon
Yüksek Öfke
Psikolojin gayet sağlıklı!
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