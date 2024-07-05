Düşünce Tarzını Öğrenmeye Hazır mısın?
Düşünce Tarzını Öğrenmeye Hazır mısın?
Bu test, sizin düşünce biçiminizi ve dünyaya bakış açınızı anlamanıza yardımcı olacak. Her birimizin kendine özgü bir düşünce tarzı var; kimimiz rasyonel ve analitik düşünürken, kimimiz yaratıcı ve duygusalız.
Hazır mısınız? Hadi başlayalım!
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1. Bir problemle karşılaştığınızda ilk olarak ne yaparsınız?
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2. Bir proje üzerinde çalışırken en çok hangi aşamayı seversiniz?
3. Yeni bir bilgi öğrendiğinizde nasıl bir tepki verirsiniz?
4. Bir sanat eserine baktığınızda ne hissedersiniz?
5. Bir tartışma sırasında nasıl bir tavır sergilersiniz?
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6. Bir karar vermeniz gerektiğinde ne yaparsınız?
7. Bir kitap okuduğunuzda en çok hangi kısımlarını seversiniz?
8. Arkadaşlarınızla zaman geçirirken en çok neyi yapmaktan hoşlanırsınız?
9. Stresli bir durumla karşılaştığınızda nasıl tepki verirsiniz?
10. Hayatınızda önemli bir değişiklik yaparken hangi faktörleri göz önünde bulundurursunuz?
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Rasyonel ve Analitik
Yaratıcı ve Yenilikçi
Duygusal ve Empatik
Pratik ve Çözüm Odaklı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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Pratik ve Çözüm Odaklı