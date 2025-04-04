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Sinirlenirim/Sinirlenmem Testine Göre Senin Sakin Kalma Süren Ne Kadar?

Sinirlenirim/Sinirlenmem Testine Göre Senin Sakin Kalma Süren Ne Kadar?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 17:01

Bazı insanlar ne olursa olsun sakin kalabilir, bazıları ise ufacık bir kıvılcımda bile alev alabilir! Sen hangi taraftasın? Bir sinir patlaması yaşamak için kaç saniyeye ihtiyacın var? Sabırlı bir zen ustası mısın, yoksa fitili kısa bir volkan mı? 

Haydi öğrenelim!

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1. Toplu taşımada biri yüksek sesle telefonla konuşuyor.

2. Restoranda siparişin yanlış geliyor ve garson hatasını kabul etmiyor.

3. Biri arabasını iki park yerine birden koymuş ve yer bulamıyorsun.

4. Birine mesaj atıyorsun ama okuduğu halde cevap vermiyor.

5. İşyerinde/grupta senin emeğinin üstüne bir başkası övgü alıyor.

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6. Birisi yolda yürürken sana çarpıyor ve özür dilemeden gidiyor.

7. Trafikte sinyal vermeden önüne geçen biri var.

8. Birileri fısıldaşarak senin hakkında konuşuyor gibi görünüyor.

9. Sevdiğin biri senden borç para alıyor ama geri ödemiyor.

10. Saatlerce uğraşıp yazdığın bir dosya, kaydetmeden bilgisayardan siliniyor.

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Zen Ustası Gibisin!

Sen tam anlamıyla sakin bir ruhsun! Ne olursa olsun sabırlı, anlayışlı ve kendini sinirlendirmemeye adamışsın.İnsanlar seni kolay kolay öfkelendiremez çünkü hayatta büyük resme odaklanıyorsun. Gerginlik ve kaos sana göre değil, dinginlik ve huzurun kıymetini biliyorsun. Tebrikler, sinirlerin çelik gibi sağlam! Ama bazen içindekileri ifade etmekten çekinme, sağlıklı bir şekilde öfkelenmek de gerekli olabilir.

Patlamaya Hazır Bir Volkan Gibisin!

Dürüst olalım… Sen tam bir sinir bombasısın! Öfkenin fitili o kadar kısa ki, insanlar etrafında dikkatli olmaya çalışıyor olabilir. Bazen gerçekten tepki göstermek haklı bir davranış olsa da, sürekli sinirlenmek ve her şeyden rahatsız olmak seni ve çevrendekileri yıpratabilir. Belki biraz nefes egzersizleri ya da sinirlenmeden önce bir durup düşünmek iyi bir fikir olabilir. Senin iyiliğin için biraz daha rahat olmaya çalışmalısın!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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