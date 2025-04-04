Sinirlenirim/Sinirlenmem Testine Göre Senin Sakin Kalma Süren Ne Kadar?
Sinirlenirim/Sinirlenmem Testine Göre Senin Sakin Kalma Süren Ne Kadar?
Bazı insanlar ne olursa olsun sakin kalabilir, bazıları ise ufacık bir kıvılcımda bile alev alabilir! Sen hangi taraftasın? Bir sinir patlaması yaşamak için kaç saniyeye ihtiyacın var? Sabırlı bir zen ustası mısın, yoksa fitili kısa bir volkan mı?
Haydi öğrenelim!
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1. Toplu taşımada biri yüksek sesle telefonla konuşuyor.
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2. Restoranda siparişin yanlış geliyor ve garson hatasını kabul etmiyor.
3. Biri arabasını iki park yerine birden koymuş ve yer bulamıyorsun.
4. Birine mesaj atıyorsun ama okuduğu halde cevap vermiyor.
5. İşyerinde/grupta senin emeğinin üstüne bir başkası övgü alıyor.
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6. Birisi yolda yürürken sana çarpıyor ve özür dilemeden gidiyor.
7. Trafikte sinyal vermeden önüne geçen biri var.
8. Birileri fısıldaşarak senin hakkında konuşuyor gibi görünüyor.
9. Sevdiğin biri senden borç para alıyor ama geri ödemiyor.
10. Saatlerce uğraşıp yazdığın bir dosya, kaydetmeden bilgisayardan siliniyor.
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Zen Ustası Gibisin!
Patlamaya Hazır Bir Volkan Gibisin!
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