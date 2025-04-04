Sinirlenirim/Sinirlenmem Testine Göre Senin Sakin Kalma Süren Ne Kadar?

Dürüst olalım… Sen tam bir sinir bombasısın! Öfkenin fitili o kadar kısa ki, insanlar etrafında dikkatli olmaya çalışıyor olabilir. Bazen gerçekten tepki göstermek haklı bir davranış olsa da, sürekli sinirlenmek ve her şeyden rahatsız olmak seni ve çevrendekileri yıpratabilir. Belki biraz nefes egzersizleri ya da sinirlenmeden önce bir durup düşünmek iyi bir fikir olabilir. Senin iyiliğin için biraz daha rahat olmaya çalışmalısın!