Yalnız Kalma Korkusuna Sahip Misiniz? Davranışlarınızı Test Edin!
Yalnız Kalma Korkusuna Sahip Misiniz? Davranışlarınızı Test Edin!
Herkesin hayatında zaman zaman yalnızlık hissi olabilir. Fakat bazı insanlar yalnız kalmaktan aşırı derecede korkar ve bu korku, onların günlük yaşamlarını ve ilişkilerini etkileyebilir. Eğer yalnız kalma korkusuna sahipseniz, bunun sizin üzerinde yarattığı etkiler bazen fark edilmeden davranışlarınıza yansıyabilir. Peki, sen yalnız kalma korkusunun etkisinde misin? Davranışlarınıza bakarak, bu korkunun hayatınızdaki etkisini ölçebiliriz. Bu test, yalnız kalma korkusunun seni ne kadar etkilediğini anlamana yardımcı olacak!
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Aşağıdaki davranışlardan kendine en yakın olanları seç. Bu davranışları ne sıklıkla yapıyorsun?
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Yalnızlık Korkusu Sana Etkisini Pek Göstermez
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