Dünyayı Ne Kadar Derin Görüyorsun? Algı Testi!

Algı gücün oldukça iyi seviyede. Çevreni genellikle dikkatle gözlemleyebilir ve hemen önemli noktaları fark edebilirsin. Yine de bazen dikkatini dağıtan unsurlar olabilir ve bu da bazı fırsatları kaçırmana neden olabilir. İnsanları ve olayları hızlıca çözümleyebilmek için daha fazla sezgi ve odaklanma gereksinimi hissedebilirsin. Algılarını geliştirmek için daha fazla gözlem yapmaya ve duygusal ipuçlarını daha dikkatli incelemeye çalışabilirsin.