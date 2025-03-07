Dünyayı Ne Kadar Derin Görüyorsun? Algı Testi!
Dünyayı Ne Kadar Derin Görüyorsun? Algı Testi!
Hepimiz çevremizi farklı şekillerde algılarız. Bazen bir durumu derinlemesine inceleriz, bazen de yüzeysel bir bakışla geçeriz. Algılarımız, duyularımız ve dikkatimizle şekillenir. Bu test, algılarının ne kadar güçlü olduğunu ve çevrendeki dünyayı nasıl gördüğünü keşfetmeni sağlayacak. Hazır mısın? O zaman hemen başlayalım ve kendini test et!
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1. Bir kalabalık arasında bir arkadaşını fark ettiğinde nasıl tepki verirsin?
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2. Bir odada bir şey kaybettiğinde, ne yaparsın?
3. Bir arkadaşının ruh halini nasıl anlarsın?
4. Bir resim veya fotoğraf gördüğünde, ilk neye dikkat edersin?
5. Yolda yürürken, etrafındaki insanlar ve objeleri nasıl gözlemlersin?
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6. Bir kitap okurken, yazarın vermek istediği mesajı nasıl anlarız?
7. Birinin söylediği şaka seni nasıl etkiler?
8. Bir filmi izlerken nasıl bir yaklaşım sergilersin?
9. Bir konuda fikirlerin ne kadar değişebilir?
10. Birinin vücut dilini nasıl okursun?
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Algıların Keskin ve Derin
Algıların İyi, Ama Daha Fazla Geliştirilebilir
Algıların Ortalama Seviye
Algıların Zayıf ve Yüzeysel
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