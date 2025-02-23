Hayata Hangi Enerjiyle Yaklaşıyorsun? Pozitif mi Negatif mi?
Hayata Hangi Enerjiyle Yaklaşıyorsun? Pozitif mi Negatif mi?
Hepimiz çevremize bir enerji yayıyoruz. Kimi insanlar bulundukları ortama sıcaklık ve neşe katarken, kimileri ise olumsuz enerjileriyle ortamın ruhunu aşağı çekebilir. Bazıları ise dengede kalmayı tercih eder ve olaylara tarafsız yaklaşır. Peki, senin enerjin nasıl? İnsanlara nasıl bir hava veriyorsun? Hayata pozitif bir bakış açısıyla mı yaklaşıyorsun, yoksa her şeyde bir sorun mu görüyorsun?
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1. Bir sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
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2. Trafikte sıkışıp kaldığında nasıl hissedersin?
3. Yakın bir arkadaşın üzgün olduğunu söylüyor. Ne yaparsın?
4. Hayallerine ulaşmak konusunda kendini nasıl hissediyorsun?
5. Yeni bir ortama girdiğinde insanlarla nasıl iletişim kurarsın?
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6. Kendini motive etmek için en çok ne yaparsın?
7. Planların iptal olduğunda nasıl hissedersin?
8. Bir şeyleri ertelemeye meyilli misin?
9. Birisi seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
10. Sosyal medyada çok zaman geçirir misin?
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Senin Enerjin: Pozitif!
Senin Enerjin: Dengeli ve Nötr!
Senin Enerjin: Çoğunlukla Negatif!
Senin Enerjin: Dalgalı ve Değişken!
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