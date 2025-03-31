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Bugün (31 Mart) Uzak Şehir Var mı? Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?

Bugün (31 Mart) Uzak Şehir Var mı? Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 18:50

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı. İslam alemi, 3 gün boyunca Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Bayram nedeniyle kamu çalışanları 9 gün tatil yapacak. Birçok özel şirket çalışanları ise 3 günlük tatilin ardından iş başı yapacak. Bayram sürecinde, televizyon dizilerinin yeni bölümleri de genellikle ekranda olmuyor. Fakat dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı, değişiklik gösterebiliyor.

Peki Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

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Bu Akşam Uzak Şehir Var mı?

Bu Akşam Uzak Şehir Var mı?

Uzak Şehir, bayram dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, 31 Mart Pazartesi akşamı tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Bayram tatili nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü çekilmedi. Bu nedenle birçok kanal, dizilerin yeni bölümlerini değil, tekrar bölümlerini yayınlama kararı aldı. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir de bu dizilerden biri oldu.

Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?

Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?

Uzak Şehir'in yeni bölümü 7 Nisan Pazartesi günü ekranlarda olacak. Birçok izleyicisi bulunan Uzak Şehir, haftaya aynı saatte yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir'in 20. bölümü, büyük bir merakla bekleniyor.

Kanal D 31 Mart Pazartesi Yayın Akışı

Kanal D 31 Mart Pazartesi Yayın Akışı

Uzak Şehir 20. Bölüm Fragmanı

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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