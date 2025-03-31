Bugün (31 Mart) Uzak Şehir Var mı? Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?
Bugün (31 Mart) Uzak Şehir Var mı? Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?
Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başladı. İslam alemi, 3 gün boyunca Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Bayram nedeniyle kamu çalışanları 9 gün tatil yapacak. Birçok özel şirket çalışanları ise 3 günlük tatilin ardından iş başı yapacak. Bayram sürecinde, televizyon dizilerinin yeni bölümleri de genellikle ekranda olmuyor. Fakat dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı, değişiklik gösterebiliyor.
Peki Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?
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Bu Akşam Uzak Şehir Var mı?
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Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kanal D 31 Mart Pazartesi Yayın Akışı
Uzak Şehir 20. Bölüm Fragmanı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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