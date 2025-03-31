Bugün (31 Mart) Uzak Şehir Var mı? Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?

Uzak Şehir, bayram dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, 31 Mart Pazartesi akşamı tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Bayram tatili nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü çekilmedi. Bu nedenle birçok kanal, dizilerin yeni bölümlerini değil, tekrar bölümlerini yayınlama kararı aldı. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir de bu dizilerden biri oldu.