5 Kişilik Tipinden Hangisi Seni Tanımlıyor?

Sen tam bir lider ruhsun! Kararlı, güçlü ve etkileyici birisin. Girdiğin ortamlarda kontrolü ele almayı seviyor, başkalarına yön göstermekte başarılı oluyorsun. Başarı senin için çok önemli ve asla kolay pes etmiyorsun. Hayatta hep zirveye çıkmayı hedefliyorsun ve bunu başarmak için gereken cesarete sahipsin. Ancak bazen otoriter yapın çevrendekiler tarafından fazla baskıcı bulunabilir. İnsanların da fikirlerini dinlemeye ve ekip çalışmasına önem vermeye başladığında çok daha güçlü bir lider olabilirsin. Unutma, büyük liderler sadece emir verenler değil, aynı zamanda iyi birer dinleyicidir! Senin hayat felsefen “Kaybetmek diye bir şey yok, ya kazanırsın ya öğrenirsin!” şeklinde. Hayatta karşına çıkan her engeli fırsata çevirmeye devam etmelisin!