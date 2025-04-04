Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Nisan Boykotuyla İlgili İlk Kez Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Nisan Boykotuyla İlgili İlk Kez Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Hz. Ali Camisi’nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 2 Nisan boykotuna dair ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 Nisan'da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi” dedi.
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2 Nisan’da üniversite öğrencilerinin tüketimi durdurma çağrısına CHP’nin destek vermesinin ardından ülke genelinde boykot ilan edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Nisan boykotuyla ilgili ilk kez konuştu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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