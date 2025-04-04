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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Nisan Boykotuyla İlgili İlk Kez Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Nisan Boykotuyla İlgili İlk Kez Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 17:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Hz. Ali Camisi’nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 2 Nisan boykotuna dair ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 Nisan'da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi” dedi.

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2 Nisan’da üniversite öğrencilerinin tüketimi durdurma çağrısına CHP’nin destek vermesinin ardından ülke genelinde boykot ilan edildi.

2 Nisan’da üniversite öğrencilerinin tüketimi durdurma çağrısına CHP’nin destek vermesinin ardından ülke genelinde boykot ilan edildi.

Milyonlarca kişi boykota destek verdi, sosyal medyada boykotla ilgili milyonlarca paylaşım yapıldı. Yüzlerce esnaf 2 Nisan günü kepenk kapattı. Vatandaşlar ise boykot kararına uyarak tüketim gerçekleştirmedi. Alışveriş merkezleri ve dükkanların boş olduğu görülürken iktidardan ise karşı atak geldi. Bakanlar ve vekiller vatandaşları 2 Nisan günü alışveriş yapmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Nisan boykotuyla ilgili ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Nisan boykotuyla ilgili ilk kez konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

“Onlar 2 Nisan'ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler ama 2 Nisan'da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi.

Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri, ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.”

Erdoğan, misafirliğe gittiği bir yerde yaşadığı anıyı anlattı. Bir kişinin kendisine “Fabrikamın araç gereçlerini, hepsini seferber ettim. Gideceksiniz, çeyrek deponuz da varsa bugün bu alışverişi yapın ve bütün araçların gereçlerin hepsinin depolarını fulleyin. Üçünden itibaren bu şekilde mesaiye gelin” dediğini aktardı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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