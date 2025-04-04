Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Nisan Boykotuyla İlgili İlk Kez Konuştu

Erdoğan, şunları söyledi:

“Onlar 2 Nisan'ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler ama 2 Nisan'da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi.

Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri, ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.”

Erdoğan, misafirliğe gittiği bir yerde yaşadığı anıyı anlattı. Bir kişinin kendisine “Fabrikamın araç gereçlerini, hepsini seferber ettim. Gideceksiniz, çeyrek deponuz da varsa bugün bu alışverişi yapın ve bütün araçların gereçlerin hepsinin depolarını fulleyin. Üçünden itibaren bu şekilde mesaiye gelin” dediğini aktardı.