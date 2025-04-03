Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine dayandırılan bir haber yaptı. BKM verilerine göre 2 Nisan’da 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla alışveriş yapıldı. 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarının 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldiği ileri sürüldü.

Bu haber yine Bakanlar tarafından paylaşıldı. Ancak uzmanlar resmi BKM verilerinin paylaşılmasını talep etti. İşte uzmanların o yorumların bazıları şöyle 👇