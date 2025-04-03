Anadolu Ajansı'nın 2 Nisan Boykot Günü BKM Alışveriş Verileri Haberi Tartışma Yarattı
2 Nisan günü yapılan genel boykot nedeniyle Anadolu Ajansı, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine dayandırdığı bir haber yayımladı. Habere göre 2 Nisan’da önceki güne oranla 2 kat daha fazla alışveriş yapıldı. 2 Nisan’da alışveriş miktarının 28 milyar TL olduğu vurgulanan haber başta İletişim Başkanı Fahrettin olmak üzere pek çok Bakan tarafından “Boykot çağrısı karşılık bulmadı, halkımız çarşıya pazara koştu” ifadesiyle paylaşıldı. Ekonomi gazetecisi Alaattin Aktaş yaptığı paylaşımda BKM yetkililerine verileri sorduğunu dile getirdi. Aktaş, “BKM'nin dünkü alışveriş tutarına ilişkin bir açıklaması yok” dedi.
AA'nın haberi sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. İşte detaylar...
2 Nisan genel boykot yapıldı. Milyonlarca vatandaş bir günlüğüne tüketimi durdurdu, binlerce esnaf kepenk açmadı.
AA: "2 Nisan günü 1 Nisan'dan daha fazla alışveriş yapıldı."
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