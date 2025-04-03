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Anadolu Ajansı'nın 2 Nisan Boykot Günü BKM Alışveriş Verileri Haberi Tartışma Yarattı

Anadolu Ajansı'nın 2 Nisan Boykot Günü BKM Alışveriş Verileri Haberi Tartışma Yarattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.04.2025 - 16:05

2 Nisan günü yapılan genel boykot nedeniyle Anadolu Ajansı, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine dayandırdığı bir haber yayımladı. Habere göre 2 Nisan’da önceki güne oranla 2 kat daha fazla alışveriş yapıldı. 2 Nisan’da alışveriş miktarının 28 milyar TL olduğu vurgulanan haber başta İletişim Başkanı Fahrettin olmak üzere pek çok Bakan tarafından “Boykot çağrısı karşılık bulmadı, halkımız çarşıya pazara koştu” ifadesiyle paylaşıldı. Ekonomi gazetecisi Alaattin Aktaş yaptığı paylaşımda BKM yetkililerine verileri sorduğunu dile getirdi. Aktaş, “BKM'nin dünkü alışveriş tutarına ilişkin bir açıklaması yok” dedi.

AA'nın haberi sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. İşte detaylar...

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2 Nisan genel boykot yapıldı. Milyonlarca vatandaş bir günlüğüne tüketimi durdurdu, binlerce esnaf kepenk açmadı.

2 Nisan genel boykot yapıldı. Milyonlarca vatandaş bir günlüğüne tüketimi durdurdu, binlerce esnaf kepenk açmadı.

Öğrencilerin başlattığı boykota CHP’nin de destek vermesinin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz televizyon kanallarına katılarak vatandaşları 2 Nisan günü alışveriş yapmaya davet etti. Dün (2 Nisan) boykota karşı Bakanlar marketlere gitti (Fotoğraf sağda: Ticaret Bakanı Ömer Bolat) alışveriş anlarından görüntüler paylaştı. Hükümete yakın haber kanalları ve internet siteleri de marketlerden yayın yaptı.

AA: "2 Nisan günü 1 Nisan'dan daha fazla alışveriş yapıldı."

AA: "2 Nisan günü 1 Nisan'dan daha fazla alışveriş yapıldı."

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine dayandırılan bir haber yaptı. BKM verilerine göre 2 Nisan’da 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla alışveriş yapıldı. 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarının 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldiği ileri sürüldü. 

Bu haber yine Bakanlar tarafından paylaşıldı. Ancak uzmanlar resmi BKM verilerinin paylaşılmasını talep etti. İşte uzmanların o yorumların bazıları şöyle 👇

👇

👇
twitter.com

'2 Nisan'daki boykot tutmamış, alışveriş çılgınlığı yaşanmış!

Peki...

Bu görüş neye dayandırılıyor?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine.

Yani resmi verilere...

O zaman soralım:

- BKM'nin web sayfasında herhangi bir açıklama var mı, yok!

- BKM günlük açıklama yapıyor mu, hayır yapmıyor.

- BKM haftalık açıklama yapıyor mu, hayır yapmıyor.

- BKM hangi periyotta açıklama yapıyor, aylık; peki son veri hangi aya ait, şubat.

Başka sorum yok!

Bankalararası Kart Merkezi yetkililerine sordum.

BKM'nin dünkü alışveriş tutarına ilişkin bir açıklaması yok. 

Zaten BKM'nin web sayfasına giren herkes bu konuda bir veri bulunmadığını görebilir.

Demek ki bu veriyi Anadolu Ajansı kendisi hesapladı. 

Peki Anadolu Ajansı bu hesaplamayı hangi verileri esas alarak yaptı?'

👇

👇
twitter.com

'BKM'de aylık harcamalar var

Şubatta günlük ortalama 46.8 MLR TL

Ocakta günlük ortalama 44 MLR TL

Ekim 2024'te yani 5 ay önce, yani 17% enflasyondan önce dahi, günlük 41 MLR TL

Bu 2 Nisanda harcamaların ciddi oranda düştüğüne işaret.'

👇

👇
twitter.com

'Ve hatta kredi kartı alışveriş hacmi Kasım 2024'te 42 milyar TL, Aralık 2024'te 45 milyar TL. 

AA'nın haberi yalan değilse bile, haberde veri manipülasyonu var. Önceki Çarşamba günleri ile karşılaştırma yapılmış. Ama 2 Nisan herhangi bir Çarşamba günü değil. Tatil günü. Normal bir Çarşamba ile karşılaştırılabilir değil.

Tabii aylık veriler hafta sonu etkisini de içeriyor.'

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twitter.com

'Neredeyse %50 düşüş var, azıcık daha zorlarsak gayet yeterli arkadaşlar. Bir bisiklet tek tekerlek hareket edemez. Önemli olan herkesin boykota katılması değil, yeterince insanın boykota katılması. Tüketimde %50 bir düşüş AKP'nin tüm ekonomik planlarını bozmak için yeterli.'

👇

👇
twitter.com

'Sayın Altun, kamuya açık olan BKM’nin sitesinden bu verilerin linkini paylaşabilir misiniz?'

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👇
twitter.com

'Sn. Bolat

Sn.Altun’a ilettiğim mesajı size de ileteyim 

Kredi kartı harcamaları ile ilgili veriler haftalık paylaşılır 

Eğer günlük olarak çıkan bir veri kaynağı varsa ve paylaşırsanız çok sevinirim

Özellikle talep koşullarını daha sık periyodlarla anlayabilmek adına çok faydalı olur.'

👇

👇
twitter.com

'Bir de gelir vergisinin ilk taksitleri ödeniyor şu sıralar. Birçok insan kredi kartı ile ödeyip bir ay daha öteliyor. Bu da kart kullanımlarını çok arttırır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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