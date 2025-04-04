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5 Nisan - 11 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 5 Nisan - 11 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 17:34

5 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Nisan 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 74,75 TL

Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 74,75 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

  • Eti Browni Intense Kek 50 gr 15,50 TL

  • Doğanay Limonata 1 Litre 30 TL

  • Cappy Limonata 1 Litre 30,75 TL

  • Eti Crax Kraker 50 gr 12,75 TL

  • Eti Burçak Bisküvi 114 gr 27 TL

  • Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 74,75 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 79,90 TL

  • Dalan Sultan Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 83,50 TL

  • Dalan Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x175 gr 72,50 TL

  • Persil Sıvı Deterjan 1690 ml 159,90 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 79 TL

  • Hayat Su 5 Litre 33 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 95 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 95 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 22,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 30 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 71,50 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 157 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 162 TL

  • Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 34 TL

  • Teremyağ Kase Margarin 400 gr 55,50 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 45 TL

  • Piliç Salam 850 gr 62,50 TL

  • Superfresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 Kg 100 TL

  • Tukaş Konserve Mısır 3x150 gr 52 TL

  • Bolmix Çilek Reçeli 1800 gr 150 TL

  • Bolmix Vişne Reçeli 1800 gr 170 TL

Vanish, Finish ve Marc ürünlerinde %30 indirim!

Vanish, Finish ve Marc ürünlerinde %30 indirim!

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 70 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 70 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 70 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 225 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 L 126,50 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 150 ml 70 TL

Tadım ürünlerinde %15 indirim!

Tadım ürünlerinde %15 indirim!

  • Tadım Tuzlu Yer Fıstığı 180 g 34 TL

  • Tadım Antep Fıstığı 180 g 159 TL

  • Tadım Kabuklu Yer Fıstığı 250 g 55 TL

  • Tadım Dakota Çekirdeği 180 g 30,50 TL

  • Tadım Kabak Çekirdeği 180 g 66,50 TL

  • Tadım Kokteyl Kuruyemiş 180 g 76,50 TL

  • Tadım Karışık Festival Kuruyemiş 180 g 100,25 TL

  • Tadım Klasik Karışık Kuruyemiş 180 g 70,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde indirim!

10 TL ve üzeri alışverişlerde indirim!

  • Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 g 150 TL

  • Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 g 75 TL

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Bitmeden Al! - İkinci Üründe %50 İndirim

Bitmeden Al! - İkinci Üründe %50 İndirim

  • Diyar Sebzeli Çeşni 200 g 29,50 TL

  • Ülker Be Happy Latteli Tablet Çikolata 90 g 55 TL

  • Jack Wrestler Vitamin C Fonksiyonel İçecek 250 ml 17,50 TL

  • Domestos Bio Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 57,50 TL

  • Inflame Filament LED ampul 69 TL

  • Silk&Blue Kadın Dantelli Bralet 99 TL

Bitmeden Al!

Bitmeden Al!

  • Gürçay Rize Çayı 500 g 39 TL

  • Ustasından Çorba 12,50 TL

  • Mest Poşet Çay 20'li 22,50 TL

  • Lipton Yeşil Çay&Çilek Aromalı Soğuk Çay 1 L 20 TL

  • Ofçay Hazine Demlik Poşet Çay 69 TL

  • Cafex Sütlü Çikolata Aromalı Filtre Kahve 8 g 6,90 TL

  • Eğlenceli Yumurtalar 10,90 TL

  • Powerade Sporcu İçeceği 500 ml 25 TL

  • Çerezya Yerli Dakota Ayçekirdeği 250 g 22,50 TL

  • Dooy Şeftali-Kavun-Kayısı Meyveli İçecek 200 ml 6 TL

  • Hobby Saç Jölesi 250 ml 69 TL

  • Sesu Ilık Ağda 250 g 49,50 TL

  • Pril Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Jeli 1080 ml 165 TL

  • Çiçeğim Toz Deterjan 5 kg 139 TL

  • Persil Toz Deterjan 5,5 kg 229,90 TL

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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