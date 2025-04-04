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BİM'e Katlanabilir E-Bike Geliyor! 11 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanabilir E-Bike Geliyor! 11 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 11:26

11 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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RKS LA Rose Katlanabilir E-Bike 39.990 TL

RKS LA Rose Katlanabilir E-Bike 39.990 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Keysmart Blender Set 1.290 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

  • Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

  • Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL

  • Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

  • Blaupunkt Robot Süpürge S10 Pro 11.990 TL

  • Nautica Şarjlı Diş Fırçası 649 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

  • Range Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

  • Polosmart Ayak Bakım Seti 299 TL

Polosmart Powerbank 10.000 mAh 349 TL

Polosmart Powerbank 10.000 mAh 349 TL

  • 3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

  • Altus 43' Full HD Uydu Alıcılı Led Tv 7.995 TL

  • Altus 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 5.595 TL

  • Polosmart Kablosuz Speaker 299 TL

  • Polosmart Işıklı Tripod 249 TL

  • Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık 299 TL

LAV Kapaklı Sürahi 129 TL

LAV Kapaklı Sürahi 129 TL

  • LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3'lü 119 TL

  • LAV Odin Renkli Çerezlik 3'lü 129 TL

  • Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 239 TL

  • Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 229 TL

  • Colorina Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 89 TL

  • Colorina Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 119 TL

  • Bonera Emaye Tava / Sahan Seti 499 TL

  • Bonera Emaye Sunum Tepsisi 159 TL

  • Bonera Emaye Tepsi 379 TL

Esnek Saplı Mop 249 TL

Esnek Saplı Mop 249 TL

  • Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL

  • Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL

  • Toz Alma Aparatı 69 TL

  • Yedek Mop Çeşitleri 15 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 75 TL

  • Decolove Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

  • Tek Fiyat Ürünler 19,50 TL

  • Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 209 TL

  • Paslanmaz Tuvalet Fırçası 99 TL

  • Mini Ütü Masası 259 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 39 TL

  • Deterjan / Tablet Kutusu 89 TL

  • Saplı Saklama Kabı 79 TL

PP Büyük Boy Valiz 879 TL

PP Büyük Boy Valiz 879 TL

  • PP Orta Boy Valiz 759 TL

  • Namaz Elbisesi 229 TL

  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 159 TL

  • Termo Piknik Çantası 25 Litre 179 TL

  • Termo Piknik Çantası 8 Litre 139 TL

  • Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL

  • Hobi Rattan Koltuk 299 TL

  • Nibras Koltuk 299 TL

  • Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

  • Plastik Örgü Tabure 129 TL

  • Basamaklı Plastik Tabure 229 TL

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