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Bugün İndirimde Neler Var? Electrolux Vacum Cihazından Mango'nun Ceketlerine. 4 Nisan 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Electrolux Vacum Cihazından Mango'nun Ceketlerine. 4 Nisan 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 11:59

4 Nisan 2025 tarihinde indirimlerin nabzını tutan bir gün sizleri bekliyor. Electrolux Vacum cihazlarından Mango'nun şık ve trend ceketlerine kadar birçok üründe cazip indirimler sizleri bekliyor. Alışverişinizi daha keyifli ve ekonomik hale getirecek bu fırsatları kaçırmayın. İhtiyaçlarınızı karşılayacak, kalitenin ve şıklığın adresi bu markaların sunduğu indirimlerle dolu bir gün sizleri bekliyor. Bu fırsatları değerlendirmek için hemen harekete geçin ve alışverişin tadını çıkarın. Unutmayın, bu indirimler sınırlı süreli. Bu yüzden fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin.

Bu içerik 04.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Electrolux Gıda Saklama Vacum Cihazı Seti- EVSK1 ve 10 adet Vakum Poşeti

1. Electrolux Gıda Saklama Vacum Cihazı Seti- EVSK1 ve 10 adet Vakum Poşeti

Yiyeceklerinizi taptaze tutmanın en pratik yolu! Bu vakum cihazı setiyle gıdalarınızın ömrünü uzatın.

10 adet vakum poşetiyle birlikte gelen bu set, mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak.

Electrolux Gıda Saklama Vacum Cihazı Seti- EVSK1 ve 10 adet Vakum Poşeti

2. Feandrea Tırmalama Tahtası, Geniş Platformlu Kedi Ağacı, Açık Gri

2. Feandrea Tırmalama Tahtası, Geniş Platformlu Kedi Ağacı, Açık Gri

Kedinizin tırmalama ihtiyacını karşılarken, ona keyifli bir oyun alanı sunun!

Geniş platformlu bu kedi ağacı, açık gri rengiyle de evinize şıklık katacak.

Feandrea Tırmalama Tahtası, Geniş Platformlu Kedi Ağacı, Açık Gri

3. Lava Metal Döküm Yuvarlak Tencere, 22 Cm, Kırmızı

3. Lava Metal Döküm Yuvarlak Tencere, 22 Cm, Kırmızı

Lezzetli yemekler pişirmenin sırrı bu döküm tencerede! Isıyı eşit şekilde dağıtan yapısıyla yemekleriniz daha da lezzetli olacak.

Kırmızı rengiyle mutfağınıza renk katacak.

Lava Metal Döküm Yuvarlak Tencere, 22 Cm, Kırmızı

4. Sennheiser Momentum True Wireless 3 - Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

4. Sennheiser Momentum True Wireless 3 - Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

Müzik keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın! ANC özelliği ve 28 saate kadar dinleme süresiyle bu kulaklık, size mükemmel bir ses deneyimi sunacak.

Suya ve toza dayanıklı yapısıyla her ortamda rahatça kullanabilirsiniz.

Sennheiser Momentum True Wireless 3 - Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

5. Zwilling Ballesera Çelik Tencere Seti 5 Parça

5. Zwilling Ballesera Çelik Tencere Seti 5 Parça

Mutfakta profesyonel bir dokunuş! Bu 5 parçalık çelik tencere seti, dayanıklılığı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Her türlü yemeği kolaylıkla pişirebileceğiniz bu set, mutfağınızın vazgeçilmezi olacak.

Zwilling Ballesera Çelik Tencere Seti 5 Parça

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6. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Vegan 1000 ml X2 Adet

6. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Vegan 1000 ml X2 Adet

Bebeklerinizin hassas cildi için en doğal temizlik! Bu vegan çamaşır sabunu, hem etkili temizlik sağlıyor hem de yumuşatıcısıyla çamaşırları mis gibi yapıyor.

1000 ml'lik 2'li paketiyle uzun süreli kullanım sunuyor.

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Vegan 1000 ml X2 Adet

7. Crocs Classic Crush Clog Terlik

7. Crocs Classic Crush Clog Terlik

Rahatlık ve tarzı bir arada sunan bu Crocs terlikler, yaz aylarının vazgeçilmezi olacak!

Yükseltilmiş tabanı ile dikkat çeken bu terlikler farklı renk seçenekleri ile her kombine uyum sağlıyor.

Crocs Classic Crush Clog Terlik

8. Mango Uzun Yün Üst Gömlek

8. Mango Uzun Yün Üst Gömlek

Hem şık hem de sıcak tutan bu yün gömlek, kış aylarının kurtarıcısı!

Mango'nun kaliteli dokusuyla uzun yıllar kullanabileceğiniz bu parça, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak.

Mango Uzun Yün Üst Gömlek

9. Calvin Klein Kırık Beyaz Kadın Çapraz Çanta

9. Calvin Klein Kırık Beyaz Kadın Çapraz Çanta

Minimalist ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu Calvin Klein çanta, her kombine zarafet katacak!

Kırık beyaz rengi ve çapraz askısıyla hem kullanışlı hem de çok şık.

Calvin Klein Kırık Beyaz Kadın Çapraz Çanta

10. COMBİNE MİCHAİL Erkek Siyah Beyaz Haki Gri Lacivert %100 Pamuklu 5 Li T-shirt Paketi

10. COMBİNE MİCHAİL Erkek Siyah Beyaz Haki Gri Lacivert %100 Pamuklu 5 Li T-shirt Paketi

Tüm ürünler 2. ürüne %10 indirim ve 3. ürüne 100 TL net kupon indirim!

COMBİNE MİCHAİL Erkek Siyah Beyaz Haki Gri Lacivert %100 Pamuklu 5 Li T-shirt Paketi

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11. Mad Parfüm Mad C121 Selective 50 ml Kadın Parfüm

11. Mad Parfüm Mad C121 Selective 50 ml Kadın Parfüm

Selective Parfümler 199 TL'den Başlayan Fiyatlarla!

Mad Parfüm Mad C121 Selective 50 ml Kadın Parfüm

12. Silva Mikrofiber El Mopu

12. Silva Mikrofiber El Mopu

Temizlik setlerinde %30'a varan indirimler!

Silva Mikrofiber El Mopu

13. Pierre Cardin Siyah Kadın Omuz Çantası

13. Pierre Cardin Siyah Kadın Omuz Çantası

Pierre Cardin ürünlerindeki indirimi kaçırmayın!

Pierre Cardin Siyah Kadın Omuz Çantası

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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