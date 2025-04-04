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BİM'e Superfresh Margarita Pizza Geliyor! 8 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Superfresh Margarita Pizza Geliyor! 8 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 11:01

8 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Superfresh Margarita Pizza 460 gr 110 TL

Superfresh Margarita Pizza 460 gr 110 TL

  • Artmac Makaron 45 gr 33 TL

  • Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 gr 74,50 TL

  • Maret Lezzetince Hindi Füme 110 gr 39,50 TL

  • Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk 100 gr 59,50 TL

  • Çatalkaya Yemeklik Dana Yağı 270 gr 79 TL

  • Sarp Et Dana Döner 500 gr 209 TL

  • Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 gr 119 TL

  • As Piliç Bütün Piliç 1 kg 69,90 TL

  • Banvit Piliç Schnitzel 1000 gr 109 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 gr 175 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL

  • Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL

  • Yörükoğlu Süt Çeşitleri 180 ml 8,90 TL

  • İçim Az Yağlı Yoğurt 3 kg 95 TL

  • İçim %0,5 Yağlı Süt 1 L 24,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Ayran 2 L 59 TL

  • İçim Orman Meyveli Kefir 1 L 59,50 TL

  • İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32,50 TL

  • Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 42,50 TL

  • Meram Tereyağı 250 gr 79,50 TL

  • Sek Labne 3x180 gr 99,50 TL

  • Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

  • Sek Süzme Yoğurt 400 gr 49,50 TL

  • Sek Yaban Mersinli Quark 140 gr 29 TL

  • Sek Ayran 200 ml 6,50 TL

İndirimli gıda ürünleri burada.

Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 gr 47,50 TL

Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 gr 47,50 TL

  • Ülker Finger Bisküvi 750 gr 75 TL

  • Ülker Çokoprens 3'lü Lokmalık 243 gr 36 TL

  • Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 300 gr 45 TL

  • Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek 100 gr 39 TL

  • Ülker Albeni 3’lü Paket Albeni Bisküvi 216 gr 59 TL

  • Eti Burçak Kakaolu Tahıl Patlaklı Bisküvi 351 gr 43,50 TL

  • Ülker Olala Mini Sufle Kek 162 gr 35 TL

  • Centro Sütlü&Kakaolu Fındık Parçalı Gofret 12x20 gr 49 TL

  • Oslo Kakaolu Kutu Gofret 900 gr 79 TL

  • Ülker Kanky Bol Sütlü Çikolatalı Mini Kornet 55 gr 49 TL

  • Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 gr 109 TL

  • Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 315 gr 175 TL

  • Fellas Kuruyemiş Bar Kırmızı Meyveli 69,50 TL

  • Bifa Çokodamlalı Vanilyalı Muffin Kek 200 gr 39 TL

  • Onefis Kurabiye Çeşitleri 180 gr 65 TL

  • Eti Bidolu Fındık Kremalı Yer Fıstıklı Gofret 81 gr 22 TL

  • Altıntop Soslu Kaju 130 gr 59,50 TL

  • Ülker Süt Mısırı Tadında Badem Kraker 135 gr 21 TL

  • Ülker Mega Boy Çubuk Kraker 195 gr 17,50 TL

  • Kinder Bueno Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 43 gr 28,50 TL

  • Ülker Altınbaşak 5’li Yulaflı Kepekli Light Kraker 230 gr 34,50 TL

  • Lc Çikolata Şekilli Çikolata 18 gr 21 TL

  • Haribo Harfli Yumuşak Şeker 130 gr 19,50 TL

  • Ülker Oneo Karpuz Aromalı Şekersiz Şişe Sakız 60 gr 37,50 TL

  • Doritos Dippas Mısır Cipsi 140 gr 39,50 TL

  • Potamya Baklagil Cipsi 50 gr 25 TL

  • Ülker Metro 50.4 gr 12,50 TL

  • Ülker Albeni 52 gr 13,50 TL

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değirmencikızı
değirmencikızı
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