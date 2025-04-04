BİM'e Superfresh Margarita Pizza Geliyor! 8 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
BİM'e Superfresh Margarita Pizza Geliyor! 8 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
8 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Superfresh Margarita Pizza 460 gr 110 TL
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Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 gr 47,50 TL
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