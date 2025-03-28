BİM'e Otomatik Pet Mama Kabı Geliyor! 4 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Otomatik Pet Mama Kabı Geliyor! 4 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
5 Nisan2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Kedi Taşıma Çantası 749 TL
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TCL 43" Full HD Android Smart Led Tv 12.490 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 109 TL
Sahan 20 cm 199 TL
Yastık Alezi 50x70 cm 39,50 TL
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APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.900 TL
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