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BİM'e Otomatik Pet Mama Kabı Geliyor! 4 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Otomatik Pet Mama Kabı Geliyor! 4 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 11:27

5 Nisan2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kedi Taşıma Çantası 749 TL

Kedi Taşıma Çantası 749 TL

  • Kedi Tırmalama Direği 199 TL

  • Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL

  • Kedi Tırnak Makası 49 TL

  • Kedi Kumu Küreği 15 TL

  • Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL

  • İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL

  • Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL

  • Evcil Hayvan Isırma Oyuncağı 49 TL

  • Pet Su Sebili 699 TL

  • Otomatik Pet Mama Kabı 1.990 TL

  • Tyrus Köpek Mama Kabı 39 TL

  • Mantus 14 Mama ve Su Kabı 25 TL

  • Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı 149 TL

  • Kedi Tüy Tarağı 129 TL

  • Katlanabilir Mama Kabı 89 TL

  • Seramik Köpek Mama Kabı 22 cm 249 TL

  • Evcil Hayvan Zıplayan Oyun Topu 129 TL

  • Evcil Hayvan Top Atma Tabancası 49 TL

  • Kediler İçin Balık Yakalama Oyunu 139 TL

  • Figürlü Kedi Tarağı 139 TL

  • Kedi Figürlü Fan 159 TL

  • Kuru Kedi Maması Sığır Etli Whiskas 1.4 kg 289 TL

  • Dreamies Mama Ödül Somonlu 60 gr 32,50 TL

  • Whiskas Poşet Mama Somonlu 85 gr 20,50 TL

  • Whiskas Junior Poşet Mama 85 gr 20,50 TL

  • Kitekat Kuru Mama Biftek&Sebzeli 300 gr 51,50 TL

  • Whiskas Poşet Mama Etli Favori Seçimler 4x85 gr 69,50 TL

  • Rodeo Çiğneme Çerezi 70 gr 35 TL

  • Pedigree Biscrock Köpek Ödül Maması 200 gr 49 TL

  • Whiskas Konserve Biftekli 400 gr 69,50 TL

TCL 43" Full HD Android Smart Led Tv 12.490 TL

TCL 43" Full HD Android Smart Led Tv 12.490 TL

  • Altus 40' Full HD Uydu Alıcılı Led Tv 7.290 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.990 TL

  • Dijitsu 32 HD Ready Tv 4.290 TL

  • USB Bellek 64 GB 199 TL

  • USB Bellek 32 GB 169 TL

  • Omix X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL

  • Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL

  • Mouse Pad PGM31 129 TL

  • Rgb Gaming Mouse PGM07 199 TL

  • Gaming Mouse PGS302 349 TL

  • Wireless Mikrofon PSM114 429 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 109 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 109 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 10L 65 TL

  • Cam Sıvı Sabunluk 500 cc 59 TL

  • Kare Saklama Kabı 550 ml 24,50 TL

  • Sürgülü Süzgeç 55 TL

  • Bambu Standlı 2'li Cam Sıvı Sabunluk 350 cc 199 TL

  • Siyah Kancalı Askı Raylı Metal Sepet 169 TL

  • Bambu Kesme Tahtası 33x23 cm 149 TL

  • Kapaklı Leğen 10 L 99 TL

  • Ayaklı Organizer 45 TL

  • Oval Ayaklı Organizer 49 TL

  • Soğan/Patates Saklama Kabı 12 L 149 TL

  • Meyve Bıçağı Seti 79 TL

  • Patates Ezici /Narenciye Sıkacağı 219 TL

  • Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 399 TL

  • Slim Askı Seti 10'lu 45 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 29 TL

  • Tek Fiyat Metal Mutfak Gereçleri 39 TL

  • Örme Dekoratif Hasır Sepet 249 TL

  • Sakura Saksı 1,4 L 19,50 TL

  • Sakura Saksı 2,4 L 27,50 TL

  • Sakura Saksı 4,8 L 39,50 TL

Sahan 20 cm 199 TL

Sahan 20 cm 199 TL

  • Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 349 TL

  • Tava 28 cm 249 TL

  • Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL

  • Halkalı Kulplu Borosilikat Kupa 480 ml 149 TL

  • Elis Kase 215 cc 22,50 TL

  • Elis Kase 320 cc 24,50 TL

  • Desenli Dikdörtgen Sunumluk 27,5 cm x 16 cm 99 TL

  • Büyük Salata Tabağı 23,5 cmx16,5 cm 119 TL

  • Çerezlik Seti 249 TL

  • Çay Tabağı 11 cm 199 TL

Günün indirimli ürünleri burada.

  • Kilitli Saklama Kabı 375 cc 65 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 400 cc 69 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 720 cc 95 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 119 TL

  • Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 99 TL

  • Leia Su Bardağı 260 cc 109 TL

  • Leia Meşrubat Bardağı 310 cc 119 TL

  • Dantel Çay Bardağı 149 TL

  • Kulplu İstanbul Bardak Seti 155 cc 249 TL

  • Fırçalı Cam Pipet Seti 45 TL

Yastık Alezi 50x70 cm 39,50 TL

Yastık Alezi 50x70 cm 39,50 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 59 TL

  • Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160 cmx200 cm + 25 cm 189 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100 cmx200 cm + 25 cm 149 TL

  • Terlik Kadın 89 TL

  • Terlik Kadın 79 TL

  • Terlik Erkek 79 TL

  • Anahtarlık 59 TL

  • Punch İşlemeli Bez Çanta 36x27 cm 179 TL

  • Pijama Alt Erkek 169 TL

  • Pijama Alt Kadın 169 TL

  • Eşofman Alt Erkek Petek kumaş 219 TL

  • Eşofman Alt Kadın Pike kumaş 219 TL

  • Masa Örtüsü 140x220 cm 129 TL

  • Masa Örtüsü 140x140 cm 79 TL

  • Peşkir Kurulama Bezi 30x50 cm 39,50 TL

  • Coco Paspas 40x60 cm 129 TL

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APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.900 TL

APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.900 TL

  • RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL

  • KUBA Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL

  • Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.750 TL

  • Arzum Maxthon Mutfak Robotu 3.750 TL

  • Arzum Starmix Mikser 1.290 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 749 TL

  • Polosmart Smart Tartı 329 TL

  • Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

Kırtasiye ürünleri

Kırtasiye ürünleri

Günün indirimli ürünleri burada.

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