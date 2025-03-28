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BİM'e Familia Ürünleri Geliyor! 1 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Familia Ürünleri Geliyor! 1 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 10:50

1 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bim Haftanın Önerileri

Bim Haftanın Önerileri

  • Sinangil Tam Buğday Un 1 Kg 29,50 TL

  • Vakıf Destek Süzme Çiçek Balı 1000 g 189TL

  • Tada Mısır Konservesi 400 g 15TL

  • Tukaş Biber & Domates Karışık Salça 1650 g 89,50 TL

  • Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 L 104,50 TL

  • Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 102,50 TL

  • Efsane Baldo Pirinç 5000 g 330TL

  • Saban Nohut 2,5 kg 125TL

  • Zeytino Siyah Zeytin 351-410 Adet/Kg 1000 g 119TL

  • Tukaş Kalamata Usülü Kırma Yeşil Zeytin 1000 g 129TL

  • Gesaş Çilek Reçeli 1000 g 67,50 TL

  • Seğmen Marmelat Çeşitleri Kuşburnu - Kızılcık 37,50 TL

  • Fide Ton Balığı 3x160 g 115TL

  • Alberto Tortilla Lavaş Ekmek 30 cm 900 g 47,50 TL

  • Tamek Gusto Proteinli Napoliten Sos 350 g 29,50 TL

  • Torku Beyaz Sirke 2 L 29,75 TL

  • Tukaş Ketçap 1000 g 39,75 TL

  • Tukaş Mayonez 840 g 42,75 TL

  • Seres Sweet Chili Tatlı Biber Sos 300 g 49,50 TL

  • Gülsan Gurme Sos 1000 g 44,50 TL

  • Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri Çikolatalı 44,50 TL

  • Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2x700 g 129,50 TL

  • 7 Days Kakao Kremalı Kruvasan 65 g 16,50 TL

  • Wasa Gevrek Ekmek Sade 275 g 65TL

  • Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g 49,50 TL

  • Knorr Bardak Makarna Mac&Cheese 65 g 29,50 TL

  • Makaroma Makarna Çeşitleri 500 gr 27TL

  • Makaroma Makarna Caserecce 500 g 34,50 TL

İndirimli ürünler burada

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👇🏻

  • Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 99TL

  • Familia Plus Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 69TL

  • Familia Plus Natural Çek-Al Mendil 3 Katlı 25TL

  • Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 315TL

  • Family Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 29,50 TL

  • DeepFresh Islak Havlu Lovely Babies 25TL

  • Orkid Hijyenik Ped Gece 99TL

  • Orkid Hijyenik Ped Normal 99TL

  • Orkid Günlük Ped 88TL

  • Cire Aseptine Vazelin 150 ml 49TL

  • Promani Kirpik Kıvırıcı 69TL

  • Promani Cımbız Seti Eğik Uçlu/Sivri Uçlu 69TL

  • Golden Rose Stick Allık 179TL

  • Golden Rose Stick Aydınlatıcı 179TL

  • Golden Rose Dudak Yağı 149TL

  • Golden Rose Oje 39TL

  • Komili Şampuan 1000 ml 79TL

  • Krem Elseve Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ 119TL

  • Rexona Deodorant 200 ml 125TL

  • İlaslan Lifli Sabun Pirinç 69TL

  • Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 5 L 158,50 TL

  • Güldal Klasik Çamaşır Suyu 4 L 64,50 TL

  • Omo Active Oxygen Toz Deterjan Beyazlar 7,5 kg 299TL

  • Vernel Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Gül+Sensitive 2x1440 ml 199TL

  • ABC Çamaşır Yumuşatıcısı Botanics - Ege Sahilleri 105TL

  • Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 1+1 L 85TL

  • Doa Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkliler - Siyahlar 65TL

  • Protex Kraft Kağıt Pişirme Kağıdı 39TL

  • Ledolet 9W Ampul 79TL

  • Ledolet 15W Ampul 49TL

  • Kalp Yaka Kaplı İp Askılı Atlet Kadın M-L-XL Beden Siyah 99TL

  • Güryıldız Erkek Boxer L-XL-XXL Beden Siyah-Gri 49TL

  • Güryıldız Penye Süprem Atlet Erkek 3-4-5 Beden Beyaz 59TL

  • Vtex Dikişsiz Patik Çorap Erkek 59TL

  • Vtex Dikişsiz Patik Çorap Kadın 55TL

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değirmencikızı
değirmencikızı
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