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Son Dakikacılar Buraya! Bayram Tatiline Gidecekler İçin Ertesi Gün Teslim Seyahat Ürünleri

etiket Son Dakikacılar Buraya! Bayram Tatiline Gidecekler İçin Ertesi Gün Teslim Seyahat Ürünleri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 16:47

Bavul hala boş, liste kafada ama alışverişe vakit mi yok? Merak etme, biz tam da bu noktada devreye giriyoruz! Bayram tatili yaklaşırken, eksikleri tamamlamak için zaman daralmış olabilir ama iyi haber şu ki, hızlı teslimat sayesinde ihtiyacın olan her şeyi son dakikada bile halledebilirsin. Üstelik panik yapmadan, tek tıkla! İşte, tatilini daha konforlu ve keyifli hale getirecek, ertesi gün kapında olacak seyahat ürünleri!

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Bu içerik 27.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Eastpak Unisex Valiz

1. Eastpak Unisex Valiz

Küçük valiz, büyük rahatlık! Hem şık hem de pratik tasarımıyla kısa tatillerin kurtarıcısı. Minimal ama fonksiyonel bir valiz arıyorsan doğru yerdesin! 

Eastpak Unisex Valiz

2. LENOVO Laptop Çantası

2. LENOVO Laptop Çantası

Laptopunu güvenle taşırken stilinden ödün vermek yok! Hem günlük kullanım hem de seyahat için ideal. 15.6' boyutuna kadar tüm laptoplara uyumlu, geniş iç hacmiyle de şarj cihazından defterine kadar her şey için yer var. Hem şık hem pratik bir çanta arıyorsan, bu tam senlik!

LENOVO 15.6' Laptop Çantası

3. BYENS Araba Koltuk Arkası Organizer

3. BYENS Araba Koltuk Arkası Organizer

Uzun yolda her şey elinin altında, ama dağınıklık yok! Telefonundan su şişene, çocukların oyuncaklarından atıştırmalıklarına kadar her şeyi düzenli tutmanı sağlıyor. Yolculuklarda konforu ve düzeni sevenler için harika bir aksesuar. 

BYENS Araba Koltuk Arkası Organizer

4. ARZUM Tripper Seyahat Ütüsü

4. ARZUM Tripper Seyahat Ütüsü

Kırışıklıklara tatilde bile yer yok! Hafif ve taşınabilir yapısıyla bavulunda neredeyse hiç yer kaplamaz, ama işini büyük ütüler kadar iyi yapar! Sabah hızlıca hazırlanmak isteyenler için birebir. Şıklığını her yerde korumak istiyorsan, bu ütü tam senlik!ARZUM Tripper Seyahat Ütüsü

5. Busstier Dijital Valiz Kantarı Elektronik Askılı El Bagaj Tartısı

5. Busstier Dijital Valiz Kantarı Elektronik Askılı El Bagaj Tartısı

Fazla bagaj sürprizine son! Havalimanında “Acaba valizim kaç kilo?” stresine gerek yok! Bavulunun ağırlığını önceden öğren, fazladan ücret ödemeden rahat et. Hem kg hem libre ölçebiliyor, üstelik sıcaklık göstergesiyle de ekstra fonksiyonel! Küçük, hafif ve taşınabilir yapısıyla her seyahat öncesi elinin altında olmalı. Tatil öncesi kontrol sende!Busstier Dijital Valiz Kantarı Elektronik Askılı El Bagaj Tartısı

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6. Family Co. 6 Parça Valiz Düzenleyici

6. Family Co. 6 Parça Valiz Düzenleyici

Tatile çıkarken bavulun içinde her şey birbirine mi giriyor? Artık o dağınıklığa elveda deme zamanı! Kıyafetlerinden aksesuarlarına kadar her şey yerli yerinde. Hem yer tasarrufu sağlar hem de aradığını anında bulmanı kolaylaştırır. Bavulun içi derli toplu, tatilin huzur dolu! 

Family Co. Valiz Düzenleyici

7. Moda Home Bedding Visco Ortopedik Seyahat Yastığı

7. Moda Home Bedding Visco Ortopedik Seyahat Yastığı

Visco ortopedik yapısıyla baş ve boynunu mükemmel şekilde destekleyen bu seyahat yastığı sayesinde, ister uçakta ister arabada rahatça uyuyabilirsin. Hafif, taşınabilir ve yumuşacık dokusuyla seyahat çantana mutlaka eklemelisin. Konfor her yerde seninle! Moda Home Bedding Visco Ortopedik Seyahat Yastığı

8. Pazar Kapısı BOHE Makyaj Çantası

8. Pazar Kapısı BOHE Makyaj Çantası

Rujun çantanın dibinde, fırçaların kayıp mı? Artık makyaj çantanı karıştırmaya son! Kompakt ama geniş iç hacmi sayesinde her şey elinin altında olacak. Hem şık hem pratik, tatilde bile bakım rutininden ödün vermek istemeyenler için mükemmel! 

Pazar Kapısı BOHE Makyaj Çantası

9. THULE Enroute Notebook Sırt Çantası

9. THULE Enroute Notebook Sırt Çantası

Şıklık ve fonksiyonellik bir arada! Hafif, dayanıklı ve kompakt tasarımıyla her an yanında. İşe giderken veya tatildeyken, her şeyi düzenli ve kolayca taşımanın keyfini çıkar!

THULE Enroute Notebook Sırt Çantası

10. Mobee Seyahat Tipi Doldurulabilir Şişe Seti

10. Mobee Seyahat Tipi Doldurulabilir Şişe Seti

Seyahat ederken büyük şişelerle uğraşmaya son! Mobee’nin 3 adet doldurulabilir şişe seti sayesinde, favori krem, şampuan ve duş jelini rahatça taşıyabilirsin. Kompakt, pratik ve sızdırmaz yapısıyla bavulda yer kaplamaz, her şey düzenli ve kolay erişilebilir olur. Tatilde bile cilt bakımından ödün vermek yok! 

Mobee Seyahat Tipi Doldurulabilir Şişe Seti

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11. Deconox Seyahat Tipi Çok Amaçlı Organizer

11. Deconox Seyahat Tipi Çok Amaçlı Organizer

Seyahatte her şeyin düzenli olması gibisi yok! Diş macunundan diş fırçana, kalemlerine kadar her şeyi düzenli bir şekilde taşımanı sağlar. Pratik tasarımıyla bavulda yer kaplamaz, her şey kolayca erişilebilir olur. Seyahatinde ihtiyacın olan her şey tek bir çantada!

Deconox Seyahat Tipi Çok Amaçlı Organizer

12. Real Techniques Mini Seyahat Fırça Seti

12. Real Techniques Mini Seyahat Fırça Seti

Küçük ama etkili! Bu mini seyahat fırça seti, makyajını her zaman ve her yerde kusursuz yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Seyahat çantana kolayca sığar, tatil veya iş gezisi fark etmez, her an güzellik seninle!Real Techniques Mini Seyahat Fırça Seti

13. Baseus Bipow Dijital Ekranlı Powerbank

13. Baseus Bipow Dijital Ekranlı Powerbank

Gücünüz hiç bitmesin! Dijital ekranı ile batarya durumunu anında görmeni sağlıyor, 20W hızlı şarj özelliğiyle ise cihazlarını hızlıca şarj ediyor. Tatilde ya da yolda, her an şarjda kalın! 

Baseus Bipow Dijital Ekranlı Powerbank

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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