Uzun İlişki Sorununu Bitiriyoruz: İlişkide Monotonluğu Kıracak 11 Eğlenceli Oyun ve Aktivite

Fanusun içine birbiriniz için küçük zarflar hazırlayın ve içine çeşitli sürpriz görevler yazın. Örneğin, 'Bu hafta bir sabah kahvaltısını sen hazırla' ya da 'Birlikte yıldızları izlemeye çıkalım' gibi basit ama keyifli öneriler olabilir. Her hafta bir zarf seçerek heyecanı canlı tutabilirsiniz!