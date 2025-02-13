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Uzun İlişki Sorununu Bitiriyoruz: İlişkide Monotonluğu Kıracak 11 Eğlenceli Oyun ve Aktivite

etiket Uzun İlişki Sorununu Bitiriyoruz: İlişkide Monotonluğu Kıracak 11 Eğlenceli Oyun ve Aktivite

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 23:01

Uzun ilişkilerde sürekli aynı şeyleri yapmanın bir süre sonra ilişkiyi rutine dönüştürme potansiyeli olsa da merak etmeyin çözüm bizde! İşte ilişkinizi yeniden hareketlendirip eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak 11 harika oyun ve aktivite önerisi!

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1. Merak ettiğiniz bir konuda roleplay yapın!

Bir şef roleplay'i yapmayı denemeye ne dersiniz? Sevdiğiniz bir mutfağı seçin,  tarifleri birlikte hazırlayın ve kendi el emeğinizle hazırladığınız yemeği paylaşmanın tadını çıkarın. Kaybedenin bulaşıkları yıkadığı bir sistem bile kurabilirsiniz. Sınırınızı hayal gücünüz belirlesin!

2. Bilginize güveniyorsanız bir trivia gecesi düzenlemenin tam zamanı!

Online uygulamalar ya da kart oyunlarıyla eğlenceli bir bilgi yarışması yapabilirsiniz. Üstelik kazanan için küçük bir ödül koyarsanız oyunu daha da heyecanlı hale getirebilirsiniz.

3. Karaoke şarkılarını açın ve sesinizin sınırlarını zorlayın.

Evinizi bir karaoke odasına çevirmeye ne dersiniz? Yanlış notalarda birlikte kahkahalara boğulabilir ya da en sevdiğiniz aşk şarkısıyla romantik anlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca mini bir puanlama sistemi ekleyerek işin içine biraz rekabet katabilirsiniz.

4. Evde bile piknik yapmanın keyfi bir başka oluyor!

Salonun ortasına bir battaniye serin, sevdiğiniz atıştırmalıkları hazırlayın ve mum ışığında romantik bir ortam oluşturun. İsterseniz arka planda sevdiğiniz şarkıları çalabilir, anılarınızı konuşarak keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.

5. Çizim yeteneğine güvenen de güvenmeyen de gelsin!

Sanat yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız? Sırayla birbirinizin karikatürünü çizin ve ortaya çıkan 'eserleri' değerlendirin. Ne kadar yetenekli olduğunuzun bir önemi yok, bu yarışmanın amacı kahkaha atmak. İsterseniz çizimleri sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarınızın da yorumlarını alabilirsiniz!

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6. Zarfların içine sürpriz planlar oluşturduğunuz bir fanus hazırlayın.

Fanusun içine birbiriniz için küçük zarflar hazırlayın ve içine çeşitli sürpriz görevler yazın. Örneğin, 'Bu hafta bir sabah kahvaltısını sen hazırla' ya da 'Birlikte yıldızları izlemeye çıkalım' gibi basit ama keyifli öneriler olabilir. Her hafta bir zarf seçerek heyecanı canlı tutabilirsiniz!

7. Biraz sabır isteyen ama sonunda büyük bir tatmin sunan o etkinlik: Puzzle!

İkinizin de ilgisini çeken bir manzara ya da sevdiğiniz bir film posteri seçin. Birkaç akşamınızı alabilir ama bitirdiğinizde gururla bakabileceğiniz harika bir eser ortaya çıkacak. Puzzle’ı tamamladıktan sonra çerçeveletmek de harika bir fikir olabilir!

8. Film gecesi klasik ama asla eskimeyen bir etkinlik!

Marvel serisi, Harry Potter filmleri ya da eski klasiklerden oluşan bir liste yapabilirsiniz. Yanınıza bolca popcorn, sıcak bir battaniye ve belki bir kutu çikolata alarak tüm geceyi ekran karşısında geçirebilirsiniz. Hatta her film sonrası yorumlar yaparak yeni favori repliklerinizi seçebilirsiniz.

9. Outdoor sevenler için: Evde kamp gecesi düzenleyin.

Bir kamp gecesi için dışarı çıkmanıza gerek yok! Çadırınız yoksa evin salonunda battaniyelerle küçük bir çadır kurabilir, yastıkları toplayarak konforlu bir alan yaratabilirsiniz. Işıkları kapatıp el feneriyle hikaye anlatmayı deneyin, farkı hissedeceksiniz!

10. Masa oyunu turnuvası düzenleyin!

Uno, Monopoly, Scrabble ya da Jenga… Hangisini seviyorsanız bir masa oyunu turnuvası düzenleyerek ilişkinize tatlı bir rekabet katabilirsiniz. Oyunun sonunda kazanan için küçük bir ödül ya da kaybeden için komik bir ceza belirlemek bu etkinliği unutulmaz kılabilir.

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11. Uzaklara gitmek için her zaman seyahate gerek yok: Evde mini tatil atmosferinizi yaratın.

Bir akşamınızı tamamen tatil havasında geçirebilirsiniz. Örneğin, bir Hawaii gecesi düzenleyerek tropikal kokteyller hazırlayın, çiçekli tişörtlerinizi giyin ve sıcak bir yaz gecesi hayalini yaşayın. Ya da İskandinav tarzı bir kış gecesi yaparak battaniyelere sarılıp sıcak çikolatanızla romantik bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

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