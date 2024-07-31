Zamanın Ötesinde Bir İnsan mısın?
Zamanın Ötesinde Bir İnsan mısın?
Zamanın ötesinde mi yaşıyorsun yoksa anın tadını mı çıkarıyorsun? Teknoloji, düşünce yapısı ve yaşam tarzınla çağının ilerisinde misin? Bu test, senin ne kadar yenilikçi ve geleceğe yönelik olduğunu ortaya çıkaracak.
Hadi başlayalım!
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1. Yeni bir teknoloji çıktığında nasıl tepki verirsin?
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2. Moda ve trendler hakkında ne düşünüyorsun?
3. Gelecekte hangi alanda büyük değişiklikler bekliyorsun?
4. Kendini geliştirmek için ne yaparsın?
5. Çevrende yaşanan değişikliklere nasıl uyum sağlarsın?
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6. İş yapma şeklin nasıl?
7. Geleceğe dair en büyük hayalin nedir?
8. Sosyal medya kullanımı hakkında ne düşünüyorsun?
9. Seyahat ederken hangi tarzı tercih edersin?
10. Hangi tür kitaplar seni daha çok cezbeder?
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Zamanın ötesinde bir yenilikçi
Modern ve adaptif
Geleneksel ve dengeleyici
Zamansız ve istikrarlı
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