Hayatınızın her alanında bir dedektif gibi hareket ediyorsunuz. Çevrenizdeki insanların söylediklerini hemen kabul etmek yerine, onları dikkatlice analiz ediyor ve sorguluyorsunuz. Şüpheci yapınız, bir nevi kişisel koruma kalkanınız haline gelmiş durumda.Birisi size bir şey söylediğinde, hemen kabul etmek yerine, sözlerin doğruluğunu araştırmak için ekstra bir mil daha atıyorsunuz. İnsanların söylediklerini sorgulamak, sizin için adeta bir yaşam tarzı haline gelmiş. Bu durum, sizin kandırılma olasılığınızı büyük ölçüde azaltıyor.Yani siz, bir nevi modern zamanların Sherlock Holmes'u gibisiniz. Herkesin söylediğini doğru kabul eden biri olmak yerine, her zaman bir adım ötesine geçip, gerçekleri araştırmayı tercih ediyorsunuz. Bu da sizin en büyük gücünüz ve belki de en büyük zaaflarınızdan biri. Ancak bu özelliğiniz, sizi diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliklerden biri.Sonuç olarak, sizinle tanışan herkes, sizin bu dikkatli ve şüpheci yapınızı hemen fark ediyor. Bu durum, sizin çevrenizdeki insanlar için hem bir avantaj hem de bir dezavantaj olabilir. Ancak sizin için, bu durum her zaman bir avantaj. Çünkü bu sayede, sizin kandırılma olasılığınız oldukça düşük.