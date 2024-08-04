Sen Kolay Kandırılacak Biri misin?
Sen Kolay Kandırılacak Biri misin?
İnsanların seni kolayca kandırabileceğini düşünüyor musun? Bu test, senin ne kadar saf ve güvenilir biri olduğunu ya da ne kadar dikkatli ve şüpheci olduğunu anlamana yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Bir arkadaşın sana çok iyi bir fırsattan bahsettiğinde ilk tepkin ne olur?
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2. Tanımadığın biri sosyal medyada seninle iletişime geçtiğinde nasıl tepki verirsin?
3. Bir ürün çok ucuzsa, bu durum seni nasıl etkiler?
4. Bir arkadaşın sana bir sırrını anlattığında ne yaparsın?
5. Telefon dolandırıcılığına karşı ne kadar dikkatlisindir?
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6. Sokakta biri sana bir şey satmaya çalıştığında nasıl tepki verirsin?
7. Bir arkadaşın senden borç para istediğinde ne yaparsın?
8. İşyerinde biri hakkında dedikodu duyduğunda ne yaparsın?
9. Yolda tanımadığın biri senden yardım istediğinde ne yaparsın?
10. Bir şey hakkında hızlı karar vermen gerektiğinde ne yaparsın?
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Kolay kandırılabilir
Orta derecede kandırılabilir
Seni kandırmak çok zor!
Seni kandırmak imkansız!
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