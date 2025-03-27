Anlaşma Sağlanmıştı ama Olmadı! Polis ODTÜ'lü Öğrencilere Yeniden Müdahale Etti
Anlaşma Sağlanmıştı ama Olmadı! Polis ODTÜ'lü Öğrencilere Yeniden Müdahale Etti
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen ODTÜ öğrencileri, dün polis ile yaptıkları 'müzakere' sonrasında okul önünde bulunan TOMA'ların ve çevik kuvvetin geri çekilmemesi üzerine tekrar Beşinci Yurt Binası önünde bir araya geldi. Öğrenciler, sloganlar eşlinde rektörlük binasına yürüdü. Öğrencilerin A1 Kapısı'na yürümesi üzerine polis müdahale etti.
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Öğrencilerle polis arasında anlaşma sağlanmıştı ama polis ODTÜ’lü öğrencilere yeniden müdahale etti.
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Rektörlük önünde yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Boykotları sınıf sınıf, sıra sıra örüyoruz. Direniş içerisinde yer alanların tutuklanması kabul edilemez"
CHP milletvekilleri de ODTÜ’de öğrencilerin yanında
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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