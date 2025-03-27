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Anlaşma Sağlanmıştı ama Olmadı! Polis ODTÜ'lü Öğrencilere Yeniden Müdahale Etti

Anlaşma Sağlanmıştı ama Olmadı! Polis ODTÜ'lü Öğrencilere Yeniden Müdahale Etti

Ekrem İmamoğlu ODTÜ
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 09:29

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen ODTÜ öğrencileri, dün polis ile yaptıkları 'müzakere' sonrasında okul önünde bulunan TOMA'ların ve çevik kuvvetin geri çekilmemesi üzerine tekrar Beşinci Yurt Binası önünde bir araya geldi. Öğrenciler, sloganlar eşlinde rektörlük binasına yürüdü. Öğrencilerin A1 Kapısı'na yürümesi üzerine polis müdahale etti.

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Öğrencilerle polis arasında anlaşma sağlanmıştı ama polis ODTÜ’lü öğrencilere yeniden müdahale etti.

Rektörlük önünde yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Rektörlük önünde yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

'19 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor, hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz. 23 yıllık AKP iktidarı, safha safha zorba politikalarını ilerletmiş. Sermayenin çıkarı uğruna halkımız genel bir ekonomik yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bu süreç boyunca AKP hükümeti sadece baskı ile değil, halkımızı, kimlikler üzerinden birbirine düşürmeye çalışmaktadır. bizler bu politikalardan artık bıkmış ODTÜ öğrencileri olarak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi özgürce yaşadığımız bir ülkenin özlemiyle tutuşuyoruz.”

"Boykotları sınıf sınıf, sıra sıra örüyoruz. Direniş içerisinde yer alanların tutuklanması kabul edilemez"

"Boykotları sınıf sınıf, sıra sıra örüyoruz. Direniş içerisinde yer alanların tutuklanması kabul edilemez"

“Bu özlemimizi gerçekleştirmek için alanlarda, sokaklarda,  Karakaya Kapısı’nda sesimizi yükseltmekle kalmayıp, bölümlerimizde ve fakültelerimizde başta ODTÜ olarak bütün üniversitelerde boykotlarımızı sınıf sınıf, sıra sıra örüyoruz ve öreceğiz. Buradan haykırıyoruz ki baskılara, yasaklara, hukuksuzluğa, kayyumlara, tutuklamalara ve yoksulluğa karşı hayatı durduruyoruz.

İmamoğlu’nun tutuklanmasından bu güne kadar süre gelen halk ve öğrenci direnişlerine, hükümeti ve bütün siyasetçileri kulak vermeye çağırıyoruz. Bu direnişlerin içerisinde yer alan arkadaşlarımızın ne noktada dururlarsa dursun, tutuklanması ve gözaltına alınması kabul edilemez. Sizler bizi bölmeye ve kodeslere tıktıkça bizler daha da bütünleşecek daha da çok direneceğiz.

“19 Mart’tan beridir faşizan baskı politikalarıyla memleketimizi açık hava hapishanesine çeviren, şehirlere ve meydanlara giriş ve çıkışları yasaklayan iktidar, kampüsümüzü günlerdir abluka altına almış, giriş çıkışlarımıza saatlerce mani olmaktadır. Bu durumun acil son bulması gerekmektedir. Kampüslerimiz, açık hava hapishanesi değil, bilimsel, özgür düşüncenin üretim yeri olmalıdır. Bu koşulun sağlanması için sadece ablukanın kaldırılması değil, başta ODTÜ olmak üzere, bütün üniversitelerde, üniversite rektörlerinin üniversite bileşenlerince seçilmesini istiyoruz.”

CHP milletvekilleri de ODTÜ’de öğrencilerin yanında

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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