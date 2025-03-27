Anlaşma Sağlanmıştı ama Olmadı! Polis ODTÜ'lü Öğrencilere Yeniden Müdahale Etti

“Bu özlemimizi gerçekleştirmek için alanlarda, sokaklarda, Karakaya Kapısı’nda sesimizi yükseltmekle kalmayıp, bölümlerimizde ve fakültelerimizde başta ODTÜ olarak bütün üniversitelerde boykotlarımızı sınıf sınıf, sıra sıra örüyoruz ve öreceğiz. Buradan haykırıyoruz ki baskılara, yasaklara, hukuksuzluğa, kayyumlara, tutuklamalara ve yoksulluğa karşı hayatı durduruyoruz.

İmamoğlu’nun tutuklanmasından bu güne kadar süre gelen halk ve öğrenci direnişlerine, hükümeti ve bütün siyasetçileri kulak vermeye çağırıyoruz. Bu direnişlerin içerisinde yer alan arkadaşlarımızın ne noktada dururlarsa dursun, tutuklanması ve gözaltına alınması kabul edilemez. Sizler bizi bölmeye ve kodeslere tıktıkça bizler daha da bütünleşecek daha da çok direneceğiz.

“19 Mart’tan beridir faşizan baskı politikalarıyla memleketimizi açık hava hapishanesine çeviren, şehirlere ve meydanlara giriş ve çıkışları yasaklayan iktidar, kampüsümüzü günlerdir abluka altına almış, giriş çıkışlarımıza saatlerce mani olmaktadır. Bu durumun acil son bulması gerekmektedir. Kampüslerimiz, açık hava hapishanesi değil, bilimsel, özgür düşüncenin üretim yeri olmalıdır. Bu koşulun sağlanması için sadece ablukanın kaldırılması değil, başta ODTÜ olmak üzere, bütün üniversitelerde, üniversite rektörlerinin üniversite bileşenlerince seçilmesini istiyoruz.”