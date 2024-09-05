Rutin Alışkanlıklarına Göre Vücudun Kaç Yaşında?
Rutin Alışkanlıklarına Göre Vücudun Kaç Yaşında?
Rutin alışkanlıklarımız, vücut sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Peki, senin günlük rutinlerin vücudunu nasıl etkiliyor? Gerçek yaşından daha genç mi, yoksa daha yaşlı mı hissediyorsun?
Bu testi çöz ve vücudunun yaşını öğren!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Gün içinde ne sıklıkla fiziksel aktivite yapıyorsun?
4. Uykun genellikle ne kadar sürer?
5. Günlük su tüketimin ne kadar?
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6. Beslenme alışkanlıkların nasıl?
7. Sigara ve alkol kullanımı hakkında ne söyleyebilirsin?
8. Gün içinde ne kadar stres yaşıyorsun?
9. Kahvaltı yapma alışkanlığın var mı?
10. Ne sıklıkla tıbbi kontrol ve muayene yaptırırsın?
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Vücudun çok genç!
Vücudun gerçek yaşınla orantılı!
Vücudun biraz yaşlanmış gözüküyor!
Vücudun sana göre çok yaşlı!
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