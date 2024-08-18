Senin Üstünde Nazar Var mı?

Seçimlerin, üzerindeki nazarın etkilerini net bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Hayatında son zamanlarda yaşadığın talihsizlikler, duygusal dalgalanmalar ve enerjinin tükenmiş olması, nazarın negatif etkilerine işaret ediyor olabilir. Göz temasından kaçınman, sürekli eleştirilmen ve maddi sıkıntılar yaşaman da bu durumun belirtileri arasında. Belki de bir nazar boncuğu taşımak veya dua etmek, kendini korumanın iyi bir yolu olabilir. Kötü enerjilerden arınmak ve yeniden dengeyi bulmak için kendine zaman ayırmalısın.