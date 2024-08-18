Senin Üstünde Nazar Var mı?
Senin Üstünde Nazar Var mı?
Nazar, yüzyıllardır birçok kültürde inanılan ve insanların hayatında olumsuz etkiler yarattığına inanılan bir kavramdır. Bu test, günlük hayatındaki olaylar, duyguların ve düşüncelerin üzerinden geçerek senin üzerinde nazar olup olmadığını keşfetmene yardımcı olacak.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Son zamanlarda sık sık talihsizlikler yaşıyor musun?
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2. Etrafındaki insanlar sana çok dikkat eder mi?
3. Kendini sürekli yorgun ve bitkin hissediyor musun?
4. Duygusal olarak nasıl hissediyorsun?
5. Sık sık eşyalarını kaybediyor veya unutuyor musun?
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6. Evde veya iş yerinde sürekli bir şeyler kırılıyor mu?
7. Son zamanlarda sağlığında ani değişiklikler oldu mu?
8. İçine kapanık biri haline geldin mi?
9. Planların sık sık bozuluyor mu?
10. Rüyalarında sık sık kötü olaylar görüyor musun?
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Nazar sana yoğun bir şekilde etki ediyor!
Nazardan etkileniyor olabilirsin!
Nazardan kısmen korunmuş gözüküyorsun!
Nazarın etkilerinden tamamen korunmuşsun!
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